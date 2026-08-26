Accidente en yacimiento petrolífero de Argentina dejó dos operarios muertos: falló línea de gas de alta presión

Dos operarios murieron durante un accidente este martes por la tarde en el yacimiento petrolífero Vaca Muerta, en Argentina. Según consignó el medio local LMNeuquén, el incidente se habría ocasionado por una falla en una línea de gas de alta presión. La primera víctima fatal fue identificada como Jonathan Meliqueo, un operario que falleció en el lugar del accidente.

Su compañero, Cristian Latorre, resultó gravemente herido durante el mismo incidente y fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su muerte.

El área es administrada bajo un esquema de 50/50 entre la empresa argentina YPF, como operador, y Pampa Energía. Desde la empresa precisaron a La Nación que desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. El incidente ya fue controlado.

Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre, operarios que fallecieron tras un accidente en un yacimiento de Vaca Muerta, Argentina. Foto: La Nación/GDA.

"La compañía ya se puso a disposición de los familiares de ambos empleados y los acompaña en este difícil momento", sostuvieron desde YPF en un comunicado al que accedió La Nación.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa lamentó el incidente, puso a disposición “su equipo y cadena sanitaria” y aclaró que las víctimas no son trabajadores amparados por el convenio colectivo.

El último antecedente de un deceso en Vaca Muerta se remonta a octubre de 2024, cuando un operario petrolero de 40 años falleció en un incidente —cuyas circunstancias no fueron detalladas— durante un trabajo de rutina.

El empleado pertenecía a la planta laboral de la empresa Nabors, que trabaja en coordinación. El hecho tuvo lugar alrededor de las 20.30 en el denominado equipo de perforación F19, ubicado en Bajada del Palo Oeste, una de las áreas más destacadas de Vaca Muerta por su producción.

Tras el accidente, YPF desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. De inmediato, se activó el protocolo de emergencia y se trasladó a la víctima a un centro de salud en la localidad de Catriel, Río Negro, donde perdió la vida.

Miguel Fernández, tal como fue identificada la víctima, tenía 40 años y vivía en Rincón de los Sauces. Al momento del incidente, se desempeñaba en un yacimiento ubicado a unos 80 kilómetros de Catriel, pero en la provincia de Neuquén.

Por La Nación/GDA