Argentina y Uruguay tensan su relación por el proyecto de la empresa HIF para instalar una planta en Paysandú

Una fiscal de Argentina se pronunció a favor de tramitar en tribunales de ese país una demanda presentada por tres parlamentarios contra el Estado de Uruguay y la empresa HIF Global por el proyecto para instalar una planta de hidrógeno verde a la vera del río límite entre ambos países, informaron ayer sábado los demandantes.

La Fiscalía Federal de la ciudad argentina Concepción del Uruguay se pronunció el 18 de marzo a favor de que la demanda sea tramitada en un juzgado de esa localidad. La demanda fue presentada el 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl, todos peronistas y de la provincia de Entre Ríos.

Los parlamentarios presentaron una demanda civil de prevención de daños y perjuicios contra Uruguay y HIF Global por el millonario proyecto para la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a la ciudad argentina de Colón.

Según el dictamen de la fiscal federal de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, aunque se demandó a un Estado extranjero, no es competencia de la Corte Suprema de Argentina asumir este caso sino que debe tramitarse en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. En su presentación ante los tribunales, a la que tuvo acceso EFE, los legisladores plantearon que Uruguay no ha presentado ante la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU) los estudios previos ambientales, según impone el Estatuto del Río Uruguay.

“Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la firma empresarial, pero por fuera de la CARU, en donde se encuentra obligado a presentar toda la documentación y estudios para que Argentina controle y evalúe el proyecto de la obra en resguardo del ambiente y sanidad del río Uruguay”, afirmó la demanda.

EFE