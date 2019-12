Alivio en Europa por la luz verde para el Brexit y un “presagio” para Donald Trump

Fuera de las fronteras del Reino Unido, todos festejaron el triunfo aplastante de Boris Johnson. En la Unión Europea saludaron que ahora finalmente el Brexit tendrá luz verde dada la mayoría absoluta que Johnson tendrá en el Parlamento británico; en tanto Donald Trump aprovechó para acarrear agua para su molino. El presidente de Estados Unidos dijo que la victoria de Johnson puede ser un presagio de lo que sucedería en noviembre de 2020, cuando vaya por la reelección.

“Quiero felicitar a Boris Johnson por su excelente victoria. Creo que podría ser un presagio de lo que vendrá en nuestro país. Lo fue la última vez”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca.



En 2016, los votantes británicos desafiaron las expectativas de respaldar el Brexit, poco antes de que los electores estadounidenses llevaran a Trump a la Casa Blanca en un sorpresivo triunfo ante la amplia favorita Hillary Clinton.

“¡Felicidades a Boris Johnson por su gran VICTORIA! ¡El Reino Unido y Estados Unidos serán ahora libres para llegar a un acuerdo comercial masivo tras el Brexit!”, había dicho antes Trump en un tuit escrito de madrugada tras confirmarse los resultados.



“Este acuerdo -agregó- tiene el potencial de ser mucho mayor y más lucrativo que cualquier acuerdo que podamos hacer con la Unión Europea. ¡Celebra Boris!”.

Con el resultado de las elecciones británicas, la Unión Europea, que temía pasar buena parte de 2020 otra vez trancada con el Brexit, espera ahora una ratificación rápida que permita a los británicos salir del bloque comunitario el 31 de enero.

Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, coincidieron ayer viernes en felicitar a Johnson por su victoria y confiaron en que el Parlamento británico vote “lo antes posible” el acuerdo de retirada que ambas partes sellaron en octubre.



“Esto no es el final de algo, sino el inicio de una relación excelente entre buenos vecinos”, añadió Von der Leyen



La canciller alemana, Angela Merkel, que asiste a la cumbre comunitaria de Bruselas, recordó sus palabras tras la anterior reunión de octubre en la que advirtió que Londres será ahora un “competidor” económico para la UE. Merkel pidió vigilar cómo cambia el Reino Unido sus estándares y evitar que “saque ventaja” de ello.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que espera que el Reino Unido sea en el futuro un país “aliado amigo y extremadamente cercano” desde una “convergencia reglamentaria” con la UE, que no aceptará “dumping” en sus fronteras.

“Ha llegado el tiempo de la claridad”, declaró Macron, que felicitó a Johnson por su victoria electoral y dijo que espera que se rectifique el acuerdo para que el Reino Unido pueda salir de la UE el 31 de enero de 2020. (En base a EFE y AFP)

La aplastante victoria de Boris Johnson, que deja vía libre al Brexit, implica para el primer ministro británico el riesgo de ver tambalearse la unidad del país, entre la exigencia de un nuevo referéndum soberanista en Escocia y la aspiración de una Irlanda reunificada . Opuesta al Brexit , la jefa del gobierno autónomo escocés, la independentista Nicola Sturgeon, reafirmó ayer viernes su planteo de una nueva consulta de autodeterminación seis años después del referéndum de 2014 en que 55% de escoceses votó por permanecer en el Reino Unido . En las legislativas del jueves, su partido nacionalista SNP logró 48 escaños (de las 59 circunscripciones escocesas) en la Cámara de los Comunes, 13 más que en 2017. La líder escocesa estima que “ Johnson obtuvo en esta elección un mandato para sacar a Inglaterra de la Unión Europea ”, pero no a Escocia. Sturgeon anunció que volverá a la carga la próxima semana exigiendo a Londres un traspaso de poder que permita a los escoceses decidir por quieren organizar otro referéndum. Según Patrick Dunleavy, politólogo de la London School of Economics, si el SNP gana ampliamente las elecciones escocés en 2021 “será muy difícil” para Londres “seguir el camino del gobierno español” contra los deseos de independencia de los catalanes. En otro rincón del Reino Unido, las legislativas podrían tener también un efecto terremoto y dar nuevo impulso a las aspiraciones de reunificar la isla de Irlanda , anexando la provincia británica de Irlanda del Norte a la vecina República de Irlanda, país miembro de la UE. Por primera vez desde la partición de Irlanda en 1921, los nacionalistas obtuvieron más escaños en Westminster que los partidarios de pertenecer a la corona británica. El partido unionista DUP, con quien se aliaron los torys para tener mayoría tras las desastrosas legislativas de 2017, se quedó con ocho diputados, perdiendo dos. (En base a AFP).

Cómo sigue el proceso del Brexit

Aprobación del acuerdo en enero: la Cámara de los Comunes volverá a sesionar la próxima semana y comenzará antes de Navidad el procedimiento para aprobar el acuerdo del Brexit. Según el calendario previsto, el texto quedará ratificado en enero.



Salida oficial de la Unión Europea: si se cumplen los plazos previstos, el Reino Unido dejará la Unión Europea el próximo 31 de enero. En ese momento comenzará un periodo de transición que durará hasta diciembre del próximo año.



Futura relación con la Unión Europea: en las semanas posteriores a la ruptura oficial comenzará la negociación sobre la futura relación entre el Reino Unido y la UE. Johnson aspira a firmar un acuerdo de libre comercio con similar al que el bloque mantiene con Canadá.



Negociaciones y posible prórroga: En la UE estiman que no podrán negociar en once meses un acuerdo comercial con el Reino Unido. Prevén que en torno a junio será necesario extender el periodo de transición hasta 2021 o 2022.



El fin de Corbyn como líder laborista: la victoria de Johnson selló una catastrófica derrota para el líder laborista Jeremy Corbyn. Este exsindicalista septuagenario ya no volverá a ser candidato en las próximas elecciones, abriendo la puerta a la sucesión entre los laboristas.