Crimen de Villa Gesell: un rugbista acusado no fue reconocido por ninguno de los testigos

Tras la cuarta y última jornada de ruedas de reconocimiento en el marco de la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa, solamente uno de los rugbistas detenidos, Alejo Milanesi (20 años), no fue reconocido en ninguna de las rondas, además del remero Pablo Ventura, liberado cuatro días después del hecho por falta de pruebas.

Milanesi es hijo de un profesor de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de una docente, y primo de los hermanos Ciro y Luciano Pertossi, acusados como co-autor y partícipe necesario, respectivamente, con quienes jugaba al rugby junto a Blas Cinalli en el club Naútico Arsenal de Zárate.

Ayer, otros dos de los diez rugbistas detenidos por el crimen de Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell, fueron reconocidos por testigos y, con estos nuevos testimonios, suman nueve los acusados identificados entre los agresores, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

Qué dijo el abogado de Báez Sosa



Fabián Améndola, integrante del estudio Burlando, que representa a la familia de la víctima, aseguró que dos amigos de Báez Sosa incluyeron entre los atacantes a dos imputados que no habían sido reconocidos anteriormente.



"Nunca vi un caso igual de estas características. Me llama la atención la falta de arrepentimiento", señaló Améndola en declaraciones a La Red, y añadió que nadie, "ni familiares, ni allegados, ni siquiera el club al que pertenecían los rugbistas, se acercó al estudio ni a la familia".



"Uno de los acusados fue identificado dentro del grupo de los imputados y el otro fue señalado golpeando a Fernando en la calle antes de que cayera", dijo Améndola al finalizar la cuarta y última jornada de ruedas a las que fueron sometidos los once acusados del crimen.

Contradicción

Fuentes de la investigación indicaron que, en el cierre de los reconocimientos, Juan Pedro Guarino fue señalado por dos testigos como parte del grupo que estaba en la calle al momento del ataque a Fernando.



Este testimonio contradice la versión de la madre de Guarino, quien había dicho días atrás que su hijo "no estaba en el lugar de los hechos".



Además, uno de estos dos testigos reconoció además a Blas Cinalli como quien "golpeó Fernando a la calle antes de que se cayera".



En tanto, el primer testigo de la jornada reconoció antes del mediodía a los mismos siete rugbistas que habían sido identificados en la tres primeras jornadas: Máximo Thomsen (20 años), Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Enzo Comelli (19), Ciro Pertossi (19) y Lucas Pertossi (20).



En ese sentido, Améndola aseguró que este testigo "detalló los roles de cada uno de estos siete imputados", en línea con la declaración que brindó el martes por casi dos horas ante la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Gesell.



El abogado adelantó además que hoy brindarán testimonio ante Zamboni dos nuevos testigos.