Alberto Fernández: “El tiempo me dio la razón, la economía se podía recuperar”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró este jueves que “el Estado es el que debe igualar donde la desigualdad ha aparecido” y cuestionó que durante el gobierno anterior “creyeron que el problema de vivienda debía ser resuelto por el mercado”. Además, defendió su gestión de la pandemia y aseguró: “El tiempo me dio la razón, la economía se podía recuperar”.

Así lo afirmó el mandatario argentino en la localidad chaqueña de Villa Ángela, donde entregó viviendas, y recorrió obras de pavimentación y una cooperativa lechera, junto al gobernador Jorge Capitanich y los ministros Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi.



“No todos somos lo mismo. Algunos creyeron en algún tiempo, en los cuatro años previos, que estos problemas debían ser resueltos por el mercado, pero no los resuelve porque ofrece un crédito uva y le arruina la vida a la gente. El Estado debe estar presente porque debe estar donde la desigualdad ha aparecido, entregamos 55.000 casas a familias y con organización hay 120.000 construyéndose en el país”, dijo Fernández.

Fernández también señaló que el Gobierno nacional argentino dejó “todas las paritarias abiertas para que los salarios le ganen a la inflación” y remarcó que se están haciendo todos los “esfuerzos para aportar a resolver el problema inflacionario”.



“Conozco el problema, no me desentiendo. Argentina está creciendo y debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea equitativo. Convocamos a todos y a todas los involucrados que ayuden a resolver el problema inflacionario y debemos resolver ese problema para que todo sea más equitativo”, dijo el mandatario y agregó: “Estoy feliz por todo lo que logramos, tenemos 5.000 obras públicas, 120 de ellas básicas para el desarrollo argentino”.

Una vez más reiteró: “Conozco del problema y no me desentiendo y luchamos todos los días para encontrarle una salida a un problema que no solo es argentino, sino que se ha desatado en el mundo. Nos tocó la ingratitud del recibir el país que recibimos. Segundo, la ingratitud de la pandemia y tercero, una ingratitud de una guerra en el norte”.



“Nos acusaron de muchas cosas, pero tenemos la tranquilidad que el problema se supera y podemos afrontar ese futuro porque la Argentina tiene todo lo que el mundo va a requerir. Puede generar alimentos, tiene el litio que el mundo reclama, el hidrógeno verde que el mundo reclama, tenemos que discutir si es una oportunidad de la Argentina o una oportunidad de los amigos del presidente como en el gobierno anterior, queremos que sea una oportunidad para toda la Argentina”, detalló el Presidente.