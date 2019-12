Alberto Fernández elige a un experto en deuda para el Ministerio de Economía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Fernández anunció ayer viernes su gabinete, y terminó con uno de los grandes misterios de los últimos días en Argentina: quién sería el ministro de Economía a partir del martes 10. El elegido se llama Martín Guzmán, de 37 años, que Fernández reclutó de la Universidad de Columbia, que ayer antes de oficializarse su designación ya lo había felicitado en su cuenta de Twitter, y poco minutos después tuvo que borrar el mensaje.

“A los que han aceptado el desafío quiero darles las gracias. Los convoco a la epopeya de hacer otro país”, dijo el presidente electo en un acto en el barrio Puerto Madero de Buenos Aires, con todo su gabinete sentado detrás. Y fue presentando uno a uno a sus elegidos.



Primero a Santiago Cafiero como jefe de Gabinete, a quien definió como su mano derecha.



Felipe Solá será el canciller. “Es un amigo de casi toda la vida y no necesita mucha presentación”, dijo Fernández.

El Ministerio de Seguridad estará a cargo de Sabina Frederic. “La seguridad se resuelve con igualdad y no a los palos”, dijo el presidente electo.



Cuando llegó el turno de presentar a Guzmán como ministro de Economía, Fernández dijo que “fue formado en la élite universitaria de Estados Unidos y es alguien a quien he consultado mucho”. “Conoce muy bien el conflicto de la deuda y el conflicto macroeconómico de la Argentina”, agregó. “Juntos vamos a sacar al país de la postración en la que está”, agregó.



Con respecto a la cartera de Justicia, dijo que es un área donde se necesita “mucho trabajo”, y anunció para ese cargo a Marcela Losardo.



“Hará la justicia que los argentinos nos merecemos”, afirmó.

Equipo económico.

La situación económica es de los temas que más preocupan en Argentina, por eso la expectativa por quién sería el ministro era enorme. También aquí en Uruguay.



Martín Guzmán es un economista heterodoxo, discípulo y colaborador del ganador del Premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz en la Universidad de Columbia. Guzmán se graduó en la Universidad de La Plata y tiene un doctorado en Brown University.



La tarea de Guzmán no será sencilla: Argentina sufre una de las inflaciones más altas del planeta, una profunda recesión y una deuda que parece impagable sin renegociar.

Alberto Fernández, presidente electo de Argentina. Foto: AFP

“Mientras que su posición parece más moderada que la de otros en el equipo de Fernández, es improbable que Guzmán adopte un enfoque cercano a los mercados. Ha sido crítico de las políticas de austeridad como solución a las crisis de deuda”, señaló Capital Economics en un reporte.



El también economista heterodoxo Matías Kulfas, que anteriormente ocupó cargos en el Gobierno y el Banco Central, será el ministro de Producción, y la idea de Fernández es que maneje la economía argentina junto a Guzmán.



El economista liberal Guillermo Nielsen, que en el pasado se ocupó de la renegociación de la deuda, fue designado presidente de la petrolera YPF, controlada por el Estado.



Fernández confirmó que Miguel Angel Pesce, que fue presidente interino del Banco Central argentino en 2010, volverá a dirigir el rumbo de la autoridad monetaria.



Argentina tiene que negociar la reestructuración de cerca de 100.000 millones de dólares en deuda soberana, incluyendo alrededor de 44.000 millones que el país ya recibió del FMI como ayuda financiera.



“Nadie quiere un default. Argentina necesita generar capacidad de repago (...) Si la economía argentina no sale de esta espiral recesiva no va a poder pagar la deuda más adelante”, explicó Guzmán en una entrevista radial en octubre cuando nadie sospechaba su destino.

Martín Guzmán, futuro ministro de Economía argentino. Foto: AFP

Un indicio de que la influencia de Guzmán ya actuó sobre Fernández es que en noviembre el mandatario electo había asegurado que no pedirá los 11.000 millones de dólares que restan del acuerdo stand-by que pactó el presidente saliente, Mauricio Macri, con el FMI.



Guzmán presentó en noviembre en la ONU una propuesta para no pagar la deuda de inversores privados por dos años, no pedir desembolsos del FMI y negociar de buena fe con acreedores.



“Las cualidades técnicas para ser ministro las cumple”, comentó a Reuters Luis Secco, un reconocido economista que además fue profesor universitario de Guzmán. “Fue uno de mis mejores alumnos, siempre muy orientado a la macroeconomía y al estudio del análisis de las crisis”, agregó.



Guzmán parte del año en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y la otra en Buenos Aires, donde es profesor de Macroeconomía y Deuda. (En base a La Nación y Reuters).



Las principales figuras del nuevo gabinete argentino.

SANTIAGO CAFIERO Jefe de Gabinete Santiago Cafiero (40). Nieto de Antonio Cafiero. Es politólogo de la UBA y forma parte del Grupo Callao, think tank coordinado por Alberto Fernández.

martín guzmán Economía Martín Guzmán (37). Investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia y colaborador del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

FELIPE SOLÁ Cancillería Felipe Solá (69). Ingeniero Agrónomo. Fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires (2003-07), secretario de Agricultura (1993-99) y diputado nacional.

Sabina Frederic Seguridad Sabina Frederic (54). Antropóloga de la UBA. Fue subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa. Es profesora de la Universidad de Quilmes.

Gabriel Katopodis Obras públicas Gabriel Katopodis (52). Intendente de San Martín desde 2011. Fue funcionario de la cartera de Desarrollo Social. Acompañó a Sergio Massa en el Frente Renovador y a Randazzo en 2017.

Marcela Losardo Justicia Marcela Losardo (61). Abogada recibida en la UBA y socia de Alberto Fernández desde hace más de 20 años. Lo acompañó en la Supeintendencia de Seguros y en el Grupo Bapro. Fue secretaria de Justicia.