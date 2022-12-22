Acusado del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue detenido en Venezuela

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela confirmó este miércoles la detención en Caracas de Gabriel Salinas, el último de los identificados como autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, perpetrado el pasado 10 de mayo en la isla de Barú, en Colombia.

El acusado, de nacionalidad venezolana, se encuentra detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, detalló a EFE la Fiscalía, minutos después de que las autoridades colombianas informasen de su captura en el país caribeño.

Salinas era buscado por la Interpol a petición de las autoridades colombianas, por el delito de homicidio agravado y tráfico de armas y municiones agravado.

Según la información de la Policía de Colombia, Salinas es quien, al parecer, conducía la moto acuática "en la que se movilizó el homicida" y que lo llevó hasta la playa del hotel de Barú donde Pecci, uno de los fiscales más reconocidos de Paraguay, pasaba su luna de miel junto a su esposa.

"Las autoridades competentes adelantan las coordinaciones correspondientes, a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional, con el propósito de definir la situación jurídica del ciudadano venezolano", informó la Policía colombiana en un comunicado.

Con Salinas ya son seis los detenidos por ser considerados autores materiales del crimen del fiscal, cuatro de los cuales aceptaron los cargos de homicidio y porte ilegal de armas, por lo que recibieron una reducción de condena.

Por su parte, Francisco Luis Correa, a quien la Fiscalía considera articulador del crimen, se declaró inocente y su juicio sigue en proceso en Colombia.

A pesar de los avances en detener y juzgar a los autores materiales del crimen, se desconoce aún quién es el mandante que ordenó el asesinato del fiscal.

Fuente: EFE