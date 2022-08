Abogados de Brittney Griner en Rusia apelan la condena de 9 años de prisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los abogados de la baloncestista estadounidense Brittney Griner anunciaron este lunes que apelaron la pena de nueve años de cárcel por tenencia y tráfico de drogas dictada contra su defendida por la Justicia rusa.

"El equipo que defiende a Brittney Grinner ha apelado la sentencia del tribunal de Jimki", señala una declaración difundida este lunes por Marina Blaglovólina y Alexandr Boikov, abogados de la estrella de la WNBA.



Griner, campeona mundial y olímpica con su país, fue condenada a nueve años de cárcel el pasado 4 de agosto por el tribunal de Jimki, ciudad satélite de Moscú.



La estadounidense, de 2,06 metros y que militaba al momento de su detención en el equipo ruso UMMC de Yekaterimburgo, se declaró culpable de introducir aceite de cannabis en territorio ruso, aunque alegó que no lo hizo con mala intención.



Su abogados pusieron en duda como prueba las muestras de cannabis tomadas por la policía rusa, tras su detención el 17 de febrero en el aeropuerto de Moscú, adonde llegó en un vuelo procedente de Nueva York.

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha demandado que Rusia libere "inmediatamente" a la baloncestista de 31 años tras tachar de "inaceptable" la sentencia.



Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, propuso a su colega ruso, Serguéi Lavrov, el canje de Griner y Paul Whelan, un exmarine condenado a 16 años por espionaje, por el "mercader de la muerte", Victor But, que cumple una condena de 25 años de cárcel en una prisión estadounidense.



Moscú ha declarado que las negociaciones están en marcha, pero ha instado a Washington a tener en cuenta los intereses de la otra parte y a no especular con "el destino de personas concretas".