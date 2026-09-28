A pesar de mejoras puntuales, el aparato represivo del Estado venezolano “permanece intacto”, afirma misión de la ONU

El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, denunció ayer domingo la detención “arbitraria” de uno de sus militantes en el estado Zulia (noroeste) mientras participaba en la caravana convocada en varios estados para exigir a las autoridades venezolanas que permitan el regreso de la dirigente al país. Paradógicamente, el régimen chavista concretó 40 excarcelaciones en estos días, como resultado del diálogo entre el régimen chavista y la oposición.

“Fernando Torrealba, miembro de Vente Zulia, fue detenido de manera arbitraria por funcionarios de la Guardia Nacional (GNB), en horas de la mañana, mientras participaba pacíficamente en la gran rodada convocada a nivel nacional”, dijo el Comité de Derechos Humanos de VV (Vente Venezuela, el partido de Machado) en un mensaje en X. Torrealba se encontraba en una calle “cuando se lo llevaron” y “desde entonces, se desconoce su paradero”. El partido exigió conocer dónde se encuentra su militante, su libertad inmediata y el cese de la represión.

El pasado 17 de septiembre, las autoridades venezolanas detuvieron al exalcalde Javier Oropeza, quien había regresado esa semana al país luego de dos años de exilio en España y de haber recibido un sobreseimiento de una causa en su contra. Horas después, fue liberado entre las denuncias de sectores opositores y el propio reclamo de la jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera. Un día antes, el 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió que, a pesar de mejoras “limitadas”, el aparato represivo del Estado venezolano permanece “intacto”.

En un nuevo informe sobre la situación del país en lo que va de 2026, año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura de Nicolás Maduro, la misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.

El pasado mayo, el opositor Yoel Sucre, activista del partido de Machado, fue detenido y excarcelado tres días después bajo régimen de presentación cada 30 días, según la Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan). El partido denunció entonces que buscaban imputarlo por terrorismo en una causa que, según señaló, está cerrada.

Excarcelaciones

En otro orden, un nuevo grupo de presos políticos en Venezuela fue excarcelado entre el pasado viernes y el sábado, tras el cierre del segundo ciclo del diálogo entre el gobierno interino y la oposición auspiciado por Estados Unidos.

Organizaciones de derechos humanos informaron que cerca de 40 detenidos por razones políticas salieron de diferentes cárceles, entre ellas unas ocho mujeres acusadas de “narcoterrorismo” en 2021. “Nuestra organización ha logrado verificar directamente un total de 39 excarcelaciones”, informó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un mensaje en X el sábado.

El viernes culminó la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la oposición, que avanza bajo la tutela de Washington. “Que sean todos libres los que hoy están tras las rejas por pensar diferente”, dijo Dinorah Figuera, quien lidera las negociaciones por la bancada opositora. “Continuaremos junto a los presos políticos, a sus familias, a las ONG que los defienden, y a cada ciudadano que sueña con ver a los suyos reunidos en la Venezuela que merecemos”, afirmó en X.

Según el último balance del 18 de septiembre de la ONG Foro Penal, que defiende a detenidos por razones políticas, quedaban 344 presos políticos en el país. La ONG aún no había actualizado su balance el sábado. Entre las liberaciones confirmadas destacan seis acusados por la “Operación Gedeón”, en la cual el gobierno vinculó a civiles y militares venezolanos y estadounidenses en un intento de derrocar a Maduro. Por este caso está detenido Josnars Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro de Defensa del fallecido Hugo Chávez.

Foro Penal informó también la excarcelación de Frank Cabañas, vinculado al caso de Óscar Pérez, muerto en un operativo militar en 2018. Pérez fue un inspector policial y piloto que se sublevó contra el régimen de Maduro. Organizaciones denunciaron que el operativo constituyó una ejecución extrajudicial, dado que el grupo de Pérez intentó rendirse. Su caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Protestas

Partidarios de líder opositora María Corina Machado se movilizaron en caravanas ayer domingo en varios estados de Venezuela, para exigir su “regreso seguro”, tras sus frustrados intentos para volver al país. Machado intentó el pasado martes llegar a Venezuela desde su exilio en Panamá, pero le fue impedido en varias oportunidades por vía marítima y aérea, según fuentes de su partido político.

Aunque las autoridades estadounidenses lo niegan, analistas afirman que existe un veto de Washington al regreso de Machado, pues el presidente Trump ha manifestado su satisfacción con Delcy Rodríguez como presidenta interina.