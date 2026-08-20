A 40 años de Chernobyl: así mutaron los animales cuatro décadas después del desastre

Cuarenta años después del accidente nuclear de Chernobyl, la región que rodea la central sigue marcada por la radiación, pero también por la presencia de fauna silvestre que ha regresado para ocupar áreas abandonadas por los humanos. Lobos, osos, bisontes, linces, caballos de Przewalski y cerca de 200 variedades de aves se encuentran entre los animales registrados en la zona de exclusión creada tras la tragedia de 1986.

Sin embargo, la coexistencia de biodiversidad y contaminación radiactiva sigue planteando una cuestión fundamental entre los investigadores: ¿los animales sobreviven principalmente porque la presencia humana ha desaparecido, o continúan sufriendo los efectos de la radiación? Los estudios apuntan a ambas situaciones, con diferencias según la especie y el nivel de exposición.

Cómo quedó la zona de Chernobyl

La explosión en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin tuvo lugar el 26 de abril de 1986 en el norte de Ucrania. El accidente causó directamente la muerte de 31 personas y provocó la reubicación de aproximadamente 116.000 residentes.

Entre ellos se encontraban los 48.000 habitantes de Pripyat, una ciudad situada a tan solo tres kilómetros de la central eléctrica y ahora desierta. La evacuación de la población creó una zona de 2.590 kilómetros cuadrados, que pasó a conocerse como la zona de exclusión.

La planta nuclear de Chernóbil. Foto: AFP.

La evacuación también tuvo consecuencias para los animales domésticos. Muchos residentes dejaron atrás a sus perros y gatos porque creían que regresarían más tarde. Se ordenó a los miembros del Ejército Soviético que mataran a cualquier animal que permaneciera en la zona, ya que se les consideraba posibles vectores de contagio.

A pesar de ello, se estima que actualmente entre 600 y 800 perros y gatos abandonados siguen deambulando por la zona de exclusión, según las organizaciones Clean Futures Fund (CFF) y SPCA International.

La vida silvestre en Pripyat: sin gente y rodeada de fauna

Ante la ausencia de ciudades, agricultura y escasa actividad humana, diversas especies comenzaron a poblar la zona. Germán Orizaola, doctor en Biología e investigador de la región, registró la presencia de grandes mamíferos y cientos de especies de aves.

Sin embargo, la aparente recuperación de la fauna silvestre no significa que la radiación haya dejado de ser un problema. Según los estudios citados, algunos animales muestran cambios relacionados con la exposición, mientras que otros parecen haber desarrollado respuestas adaptativas.

El debate entre los científicos se centra precisamente en esta combinación. La ausencia de seres humanos reduce amenazas como la caza, la pesca y la contaminación urbana, pero la contaminación radiactiva permanece en el medio ambiente.

protección. Custodia del Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) de Ucrania vigila el reactor 4 de la antigua base nuclear de Chernobyl. Foto: AFP.

Ranas más oscuras e insectos afectados

También encontramos indicios de respuestas adaptativas a la radiación, como cambios en la coloración de las ranas. Las ranas en la zona de exclusión son más oscuras, lo que podría protegerlas de la radiación.

Al mismo tiempo, algunos insectos presentan una menor esperanza de vida o una mayor vulnerabilidad a los parásitos, especialmente en zonas con mayor radiactividad. El estudio también menciona cambios en la apariencia de ciertas especies.

Las aves presentan efectos adversos como fallos en el sistema inmunitario, mayor incidencia de albinismo y variaciones genéticas. Sin embargo, estas alteraciones no impiden el ciclo reproductivo de los grupos mencionados.

Telarañas y cambios de comportamiento

Un programa de National Geographic, presentado por el actor Will Smith, grabó a arañas construyendo telarañas irregulares y asimétricas cerca de algunas casas en los pueblos.

Muchas de las telarañas que se construyeron cerca de algunas casas del pueblo eran extremadamente inusuales.

Las imágenes mostraban estructuras con aberturas y carecían de la simetría normalmente asociada a las telarañas. La producción concluyó que las arañas tenían dificultades para tejer una telaraña normal.

El comportamiento de las arañas se presentó como otro posible efecto de la exposición a la radiación.

Las vacas comenzaron a comportarse de forma similar a los animales salvajes

Investigadores de la Reserva de Radiación de Chernobyl y de la Reserva de la Biosfera Ecológica monitorearon a las vacas de la región durante tres años. En informes publicados en 2021, observaron que los animales habían formado rebaños y ya exhibían un comportamiento diferente al esperado en animales domésticos o de granja.

Los estudios indican que las especies más pequeñas, como los roedores y las aves, se encuentran entre las más afectadas. Se han registrado secuelas de salud asociadas a la radiación, como tumores y cataratas.

Las vacas comenzaron a comportarse de manera similar a los animales en estado salvaje Foto: O Globo/GDA

La adaptación gradual y las mutaciones observadas en algunas especies no significan que la contaminación haya desaparecido. Todavía existen altas concentraciones de cesio en la región, incluido el cesio-137 presente en los organismos.

La presencia de estos materiales no impide que algunos animales mueran como consecuencia de la exposición a la radiación.

¿Radiación o ausencia de seres humanos?

Los datos impulsan un debate más amplio sobre el verdadero impacto de la radiación en la vida silvestre. Algunos investigadores cuestionan si ciertos efectos se han sobreestimado en comparación con las consecuencias de la actividad humana.

La caza, la pesca y la contaminación urbana podrían representar mayores amenazas para ciertos grupos, especialmente los mamíferos, a mediano plazo. Sin estas presiones, la región se ha convertido en un espacio habitado por animales que, en condiciones normales, competirían por el territorio con ciudades, carreteras y actividades agrícolas.

Esto ayuda a explicar la paradoja de Chernobyl: una de las zonas más conocidas por su contaminación nuclear se ha convertido también en uno de los lugares donde la presencia humana se ha reducido drásticamente.

¿Qué ha cambiado en 40 años?

Cuatro décadas después de la explosión, la zona de exclusión alberga una fauna diversa, pero no es un entorno exento de las consecuencias del desastre. Las investigaciones registran los animales que viven, se reproducen y habitan la región, a la vez que identifican cambios en la salud, el aspecto y el comportamiento de algunas especies.

El paisaje de Chernobyl combina, por lo tanto, dos características distintivas de la tragedia: la contaminación que permanece en el medio ambiente y el regreso de la vida silvestre que, en ausencia de personas, ha encontrado espacio para ocupar una región transformada por el mayor desastre nuclear de su historia.

O Globo/GDA