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El País Mundo

11-S: Servicio Secreto de EE. UU. reveló fotos inéditas de los atentados contra las Torres Gemelas

09/09/2021, 15:39
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El World Trade Center colapsando tras el impacto de los aviones el 11 de setiembre de 2001. Foto: Servicio Secreto de Estados Unidos

NUEVA YORK

A 20 años del 11 de setiembre, todavía quedan historias que contar e imágenes que mostrar.

El próximo sábado se cumplirán 20 años del atentado de las Torres Gemelas. Ya pasaron dos décadas desde aquel 11 de setiembre cuando aviones comerciales, secuestrados por Al-Qaeda, se estrellaron de forma intencional contra los emblemáticos edificios de Nueva York, que terminaron derrumbados.

Y todavía siguen apareciendo historias sin contar y fotos sin mostrar. Recientemente, el Servicio Secreto de Estados Unidos hizo públicas fotos inéditas del atentado.

La siguiente foto fue tomada por un empleado del Servicio Secreto poco después de que ambos aviones se estrellaran sobre las Torres Gemelas.

El Servicio Secreto reunido en el Centro de Crisis en el 11 de setiembre.

Una foto tomada en la Zona Cero después del colapso de las torres.

Limusinas del Servicio Secreto sufrieron daños en el estacionamiento cercano a las Torres Gemelas.

El World Trade Center en el preciso instante del colapso. La foto fue donada al Servicio Secreto de Estados Unidos.

El presidente Bush y el equipo de Servicio Secreto días después del atentado del 11-S.

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