11-S: Servicio Secreto de EE. UU. reveló fotos inéditas de los atentados contra las Torres Gemelas

NUEVA YORK

A 20 años del 11 de setiembre, todavía quedan historias que contar e imágenes que mostrar.

El próximo sábado se cumplirán 20 años del atentado de las Torres Gemelas. Ya pasaron dos décadas desde aquel 11 de setiembre cuando aviones comerciales, secuestrados por Al-Qaeda, se estrellaron de forma intencional contra los emblemáticos edificios de Nueva York, que terminaron derrumbados.

Y todavía siguen apareciendo historias sin contar y fotos sin mostrar. Recientemente, el Servicio Secreto de Estados Unidos hizo públicas fotos inéditas del atentado.

La siguiente foto fue tomada por un empleado del Servicio Secreto poco después de que ambos aviones se estrellaran sobre las Torres Gemelas.



A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5 — U.S. Secret Service (@SecretService) September 6, 2021

El Servicio Secreto reunido en el Centro de Crisis en el 11 de setiembre.

Former Secret Service Director Brian Stafford and members of his senior staff convene in the Director’s Crisis Center on Sept. 11, 2001. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/alAIxI0gyC — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

Una foto tomada en la Zona Cero después del colapso de las torres.

A never-before-seen photo: Ground Zero on Sept. 11, 2001, after the Towers collapse, taken by a Secret Service employee. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/qO1uCW42li — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

Limusinas del Servicio Secreto sufrieron daños en el estacionamiento cercano a las Torres Gemelas.

These never-before-seen photos show some of the armored limousines parked at the former #SecretService New York Field Office that were damaged during the #September11 attack. #NeverForget pic.twitter.com/rqVFmpfjjY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

El World Trade Center en el preciso instante del colapso. La foto fue donada al Servicio Secreto de Estados Unidos.

A photo of the World Trade Center collapsing on September 11 from a Secret Service employee (Donated photo). #September11 #NeverForget pic.twitter.com/sLDieclpHt — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

El presidente Bush y el equipo de Servicio Secreto días después del atentado del 11-S.