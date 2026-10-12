Tras perder US$ 100 millones en dos años, la pesca busca reponerse de la crisis

El sector pesquero enfrentó una crisis sin precedentes en 2024 y 2025 por un régimen estatal que los obligaba a trabajar a pérdida y por conflictos decretados por el sindicato pese a que había un convenio vigente. El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras, Juan Riva-Zucchelli, dijo a El País que esos dos años fueron de los peores que enfrentó el sector en su historia.

Recordó que en 2024 los barcos pesqueros, que operan desde el puerto de Montevideo, estuvieron unos meses parados por una situación económica “muy comprometida” esperando soluciones de parte del gobierno anterior.

Según Riva-Zucchelli, después de que llegó el auxilio del Poder Ejecutivo se desató un conflicto gremial al comienzo de la zafra de pesca y duró toda esa temporada.

La zafra de la pesca va de mayo a septiembre e involucra a 28 barcos costeros y a 12 buques congeladores que procesan el pescado sin necesidad de retornar al puerto.

“El conflicto de 2024 fue una extorsión (del gremio) y tuvimos que firmar un convenio muy complicado. Pero no teníamos más remedio que rubricar ese acuerdo porque la situación era insostenible, ya que llevábamos ocho meses sin trabajar”, dijo Riva-Zucchelli.

El empresario señaló que 2025 fue otro año difícil porque, al principio de la zafra (28 de mayo del año pasado), se desató un segundo conflicto sindical pese a la existencia de un convenio vigente.

En ese momento, el gremio pesquero exigía un tripulante más para hacer guardias mientras el capitán del buque descansaba.

La paralización del sector pesquero duró tres meses de 2025 y determinó que no se pescara en la zafra.

Durante el conflicto no existieron negociaciones porque la Cámara de Industrias Pesqueras no tenía diálogo con la entonces dirigencia del sindicato.

El conflicto se resolvió sin necesidad de un acuerdo. Los trabajadores comenzaron a salir a trabajar luego de que la Cámara de Industrias Pesqueras hiciera un llamado público a trabajadores con idoneidad a través de la página Uruguaypesca.com. Allí se ofrecía un puesto de trabajo como marinero a todo obrero que tuviera alguna experiencia en la pesca. Luego de que el interesado pasara la primera entrevista recibía una capacitación para embarcarse.

Según Riva-Zucchelli, las empresas recibieron en aquel momento unas 12.000 solicitudes de trabajo, de las cuales unas 2.000 tenían condiciones para trabajar con libretas de embarque aunque algunos aspirantes poseían dichos documentos vencidos o les faltaban algún papel. “Esa avalancha de solicitudes determinó que se levantara el conflicto en el sector pesquero”, señaló el empresario.

Después de esos dos años problemáticos, en 2026 el sector trabajó toda la zafra sin inconvenientes con el objetivo de las empresas de salir del pozo financiero y económico en que se encontraban.

Tras cambiar la directiva del sindicato, se retomó el diálogo entre empresarios y trabajadores. El convenio está vigente hasta abril de 2027 y no había ninguna razón para no trabajar, dijo Riva-Zucchelli. “Este año hubo una zafra relativamente buena para los barcos costeros y no tan buena para los barcos de altura seguramente por las prospecciones que se hicieron en búsqueda de petróleo”, remarcó el empresario.

Amarre de proa Nueva Palmira. ANP hace refacciones en los muelles por unos US$ 1.500.000 La Administración Nacional de Puertos (ANP) informó que comenzaron las obras de refacción en el puerto de Nueva Palmira. Los trabajos demandarán una inversión de $ 64.000.000 (US$ 1.500.000) con el propósito de recuperar la infraestructura de los muelles de Ultramar Norte y Sur, y contemplan la posterior colocación de 38 defensas nuevas tipo escudo. Según el organismo, estas tareas redundarán en una mejora sustancial del servicio y de la seguridad portuaria. El plazo estimado para la ejecución de las obras es de cuatro meses. El puerto de Nueva Palmira se ubica en el kilómetro cero de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Por ello se transformó en la principal salida de cargas de cinco países de la región. Hito. El puerto recibió a moderno portacontenedores en su viaje inaugural En un acontecimiento clave para la conectividad portuaria de Montevideo, atracó en los muelles públicos uno de los buques portacontenedores más modernos del mundo, el “Kota Elan”, de bandera singapurense, según destacó la Administración Nacional de Puertos. La embarcación fue construida para la compañía armadora Pacific International Lines (PIL) con el objetivo de cubrir rutas hacia América del Sur. El buque ofrece una capacidad de carga de 13.000 TEUs, incluyendo espacio para hasta 2.200 contenedores refrigerados. Cuenta con una eslora (largo) de 335 metros. En Uruguay, la nave es agenciada por Christophersen y operada por Montecon en los muelles públicos del puerto capitalino. Puerto. En un mes estará operativa la nueva grúa de terminal de contenedores El 12 de septiembre pasado, la Terminal Cuenca del Plata (TCP) recibió una nueva grúa de origen chino con capacidad para movilizar hasta 75 toneladas. Pese a registrarse ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora, el buque portagrúas “Zhen Hua” arribó sin inconvenientes transportando el equipo para TCP. Ahora se trabaja en la terminal para poner operativa dicha grúa. Se estima que en un mes estará lista, según dijeron fuentes de la Terminal Cuenca del Plata a El País. En tanto, el jefe de Muelle de TCP, Daniel Barbitta, indicó al portal Data Portuaria que la grúa se enmarca en un proceso de inversión orientado a preparar al puerto para recibir a la nueva generación de portacontenedores.

Los barcos costeros tienen permiso para operar hasta 50 millas náuticas (92,6 kilómetros) desde la costa. En tanto, la flota de altura, integrada por pesqueros congeladores, pesca en toda la Zona Económica Exclusiva de 200 millas náuticas (370,4 kilómetros desde la costa) y en la Zona Común de Pesca Uruguayo-Argentina.

-Volviendo a los dos años difíciles (2024-2025), ¿podría estimar las pérdidas del sector pesquero?

-Solo en el 2025, nosotros estimamos que dejamos de pescar en el orden de unos US$ 50 millones. Considero que 2024 fue peor que en 2025 porque tuvimos más meses sin trabajar por otras razones, no por un conflicto laboral establecido. Estábamos negociando (con el gobierno) porque no nos daban los números para poder trabajar. Luego se desató un paro. Entonces seguramente en 2025 las pérdidas superaron los US$ 50 millones porque el país dejó de pescar y, por ende, no exportó ese producto.

-¿Entonces ese dinero no entró al país?

-Exacto. Esos fondos no se repartieron entre todos los personas que trabajan en el sector. Los recursos de la pesca se distribuye entre todas las personas que hacen las capturas (de pescado) en el mar y entre aquellos que producen en las plantas para su exportación. También se reparte en impuestos y en servicios. Es decir, en toda la cadena que viene después de la captura. La forma de medir las pérdidas es lo que dejamos de pescar. No significa una pérdida específica de las empresas. Es lo que se dejó de trabajar o generar riqueza que quedó en el mar o peor aún, la aprovecharon seguramente los pescadores argentinos en nuestras aguas porque pescamos en una zona común de pesca.

-Entonces se dejó de pescar por unos US$ 100 millones. ¿Es correcta mi interpretación?

-Así es. Entre los dos años seguramente se dejó de exportar cerca de US$ 100 millones.

-La zafra de este año ya terminó. ¿Qué ocurrió en el sector pesquero?

-El pico de la zafra es junio, julio y agosto de cada año. En mayo las capturas de peces comienzan a aumentar. En tanto en septiembre empiezan a disminuir pero seguimos considerando que estamos en zafra. Ya en octubre estamos fuera de la zafra. Pero los barcos siguen pescando pero no logran los volúmenes de pesca de plena zafra. Después de octubre vienen los meses más complicados para las empresas. El verano es muy difícil para nosotros. Sin embargo, tenemos que trabajar igual en los meses veraniegos porque los barcos y las plantas frigoríficas no pueden parar. Por eso tenemos que seguir esta carrera.