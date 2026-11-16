Ser hogar transitorio de perros y gatos: qué implica, costos reales y cómo afrontar el difícil momento de dejarlos ir

Dar tránsito a una mascota también implica aprender a cuidar, acompañar y, llegado el momento, dejarla ir. Pero, ¿qué necesita un animal rescatado para recuperar la confianza? ¿Cómo podemos convertirnos en un hogar de tránsito? ¿Y qué debemos tener en cuenta antes de adoptar?

En un nuevo capítulo de Manada, conversamos con Susie Elberce, de @adoptaconsusie, sobre el tránsito y la adopción responsable de perros y gatos, los desafíos de acompañar a un animal rescatado y la importancia de encontrar una familia que se adapte a sus necesidades.

A lo largo del capítulo, Susie Elberce explica qué implica ser un hogar de tránsito, desde los cuidados veterinarios y los gastos que hay que contemplar hasta la paciencia y el tiempo necesarios para acompañar la recuperación de un animal. También aborda cómo ayudarlos a recuperar la confianza, qué hacer cuando encontramos un perro en la calle y de qué manera podemos colaborar con los refugios, incluso si no podemos recibir una mascota en casa.

Susie Elberce con Timoteo en el rodaje de "Manada". Foto: Darwin Borrelli

En cuanto a los gatos, Susie explica por qué necesitan espacios propios y una adaptación más gradual, además de los cuidados específicos que hay que considerar al recibirlos. También reflexiona sobre los desafíos de la adopción, las dificultades de adaptación y la importancia de no tomar decisiones impulsivas, entender los tiempos de cada animal y buscar el vínculo adecuado entre una mascota y su nueva familia.

Manada es un ciclo de entrevistas en video junto a expertos en veterinaria, etología, nutrición y comportamiento animal, diseñado para acompañar la salud y el bienestar de las mascotas. Hoy en día, perros y gatos han dejado de ser simples animales de compañía para convertirse en miembros centrales de las familias, lo que nos plantea nuevos desafíos en su cuidado diario. En cada entrega abordamos una temática concreta estructurada en tres ejes clave: la dimensión emocional, el mundo canino y el universo felino.