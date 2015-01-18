Violento asalto a supermercado y red de cobranzas en El Pinar

Anoche cuatro delincuentes armados y con chalecos antibalas robaron $ 252.048 de un Red Pagos y la caja chica de un supermercado. Apuntaron con un arma a una mujer que estaba con su bebé.

Anoche sobre las 21:37 cuatro delincuentes asaltaron un supermercado y un Red Pagos en calle Transversal y Amelia Ramírez en El Pinar, Canelones.

Tres de los ladrones se bajaron y otro quedó en una camioneta Chevrolet negra afuera del comercio. Uno de los delincuentes, alto, delgado, encapuchado con un arma y un chaleco antibalas descendió de la camioneta sin chapa, ingresó al supermercado y tomó de rehén al guardia de seguridad, le quitó un revólver calibre 38, el chaleco antibala y una vara extensible, informó a El País la oficina de prensa de la Jefatura de Policía de Canelones.

Otro de ellos fue al Red Pagos. Quiso entrar y como estaba cerrado le apuntó a una mujer que estaba con su bebé afuera para que le abriera. Una vez adentro le dijo: "Quedate quieta y tranquila como la otra vez". Por eso se presume que son los mismos que ya habían robado este local.

De Red Pagos se llevaron $ 252.048. Los que entraron al supermercado llevaron al jefe de caja para el fondo, porque sabían que estaba la caja fuerte, le dijeron que la abriera. Y él les dijo que abría pero que tenía una cerradura de retardo de 15 minutos, por lo que los ladrones desistieron de robarla y se fueron con la plata de la caja chica, agregó la Jefatura.

Todo el robo duró entre 3 a 5 minutos. Se subieron a la camioneta y se fueron. Trabajaron la Seccional 18, la 26 y radio patrulla de la Costa, que anoche hicieron un cierre en la rambla costanera y en Giannattasio, pero no hubo resultados positivos.

La Policía de Canelones se enfrentó ayer a tres homicidios sucesivos. Foto: L. Carreño

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