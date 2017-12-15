Violencia imparable: hubo 13 muertes en dos semanas

BONOMI: "SE PERDIÓ EL RESPETO POR LA VIDA"

Acribillan a un joven en Colón y un nuevo “femicidio” perpetrado en Fray Bentos.

Nicolás Stábile tenía 18 años de edad, no registraba antecedentes penales y era padre de un niño que está cerca de cumplir un año.

En la medianoche del miércoles lo acribillaron de 13 tiros. Vecinos de un complejo de viviendas ubicado en Rodrigo De Triana y Padre Juan Bonmesadri escucharon disparos y llamaron a la Policía. Al salir de sus casas, encontraron en la senda 10 del complejo a un joven caído y sin signos vitales, y con varios impactos de arma de fuego en el cuerpo.

Según los vecinos, el joven había vivido muchos años en el barrio pero actualmente residía en otra zona. En el lugar se hizo presente personal policial y se recogieron más de 10 vainas de balas de calibre 9 milímetros.

Hasta ayer no se habían producido detenciones por este homicidio y había pocas pistas. No obstante, la Policía se encontraba seguiendo algunos datos respecto a la vinculación entre Estábile y otra persona que tiempo atrás resultó asesinada de forma parecida.

El homicidio de Stábile fue anterior a otro crimen que se produjo ayer de tarde, sobre las 17:30, en la ciudad de Fray Bentos y que tuvo como víctima a una mujer. Esta ola de muertes violentas continúa la tendencia que se observó en el mes de noviembre, en el que se registraron 30 homicidios, a razón de uno por día.

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Respeto.

Mientras tanto, en la mañana de ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló en el programa Inicio de Jornada de Radio Carve sobre varios temas, entre ellos el referido incremento de homicidios.

"Han aumentado claramente los asesinatos motivados por conflictos entre delincuentes, aunque en el total estamos aún por debajo de 2015. No es justificación, estamos explicando el fenómeno. Cuando se matan con tanta facilidad los delincuentes, lo que hay es una pérdida de respeto a la vida", dijo el ministro.

Por otro lado, Bonomi fue consultado sobre el video en el que se ve a un grupo de jóvenes mostrando armas de guerra. El ministro volvió a decir que "no está claro" quiénes eran, si es verdad lo que circuló de que se trataba de integrantes de la banda "del Tato" festejando la muerte de Gerardo "Lalo" Alcorta, el jefe de una banda del barrio 40 Semanas. También señaló que "no está claro cuándo subieron ese video a las redes".

Además, el ministro confirmó que se realizó un allanamiento en el barrio 40 Semanas: "Cuando la Policía llegó encontró el lugar y filmó cosas que coincidían con lo que se veía en redes. Encontró municiones, cargadores con balas vivas, chalecos antibalas, pero de ellos nada. Es obvio que no iban a estar después de todo lo que pasó en las redes".

Un jerarca policial informó a El País que se busca a cuatro sujetos que están "plenamente identificados". Tienen entre 20 y 25 años y no está confirmado que se encontraran celebrando la muerte de "Lalo" Alcorta.

La duda radica en que se supone que estos cuatro hombres fueron parte de la banda del "Tato" Rodríguez Segade, muerto en 2015, en tiempos en que este era "socio" de "Lalo" Algorta, asesinado el 7 de diciembre en Totoral del Sauce. En las próximas la Justicia podría autorizar la publicación de los cuatro buscados.

Taxímetro.

Durante gran parte de la jornada de ayer se redujo la flota de taxis en la calle. El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) resolvió un paro luego de que un taxista fuera atacado a balazos en La Teja.

Según pudo saber El País, el conductor levantó a un pasajero en camino Cibils esquina camino Sanfuentes y le pidió que los trasladara hasta Caleras de la Huérfanas y Montero Vidaurreta. Allí le sustrajo una billetera que contenía $2.000, documentos varios y un celular.

Al momento de retirarse, el delincuente le pegó un culatazo en la cabeza y dos disparos en las piernas.

El taxista fue trasladado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE). Allí se le diagnosticó una herida de bala en muslo izquierdo con salida, otra en pie derecho con salida y traumatismo de cráneo sin perdida de conocimiento.

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Las bandas y el poder que les dan las armas

Las bandas de delincuentes se hacen fuertes en determinados puntos de la ciudad y someten a los vecinos. Hace una semana se conoció un video en que cuatro ex integrantes de la banda del "Tato" Rodríguez Segade mostraban su poder de fuego. Tienen entre 20 y 25, dos de ellos con antecedentes. La Policía se presentó en el lugar y encontró chalecos anti balas, algunos cartuchos y poco más. De los protagonistas del video, nada. La primera versión que surgió indicaba que celebraban la muerte de un jefe rival. La Policía cree que el video fue filmado durante el invierno ya que los protagonistas llevan camperas. Las armas que se exhiben son una carabina M2, una pistola calibre 9 milímetros con cargador de 30 disparos y un adaptador que la transforma en un fusil de asalto y una pistola argentina, según expertos en armas.