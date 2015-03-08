Un policía fue herido tras tiroteo en Cerrito de la Victoria

Un policía de 44 años fue baleado este viernes en medio de una persecución. Los agentes seguían a tres hombres, que más adelante bajaron del auto y subieron a los techos de las viviendas para escapar.

Minutos antes de las 20 horas de este viernes un móvil policial que recorría la zona de Cerrito de La Victoria divisó un auto con tres ocupantes en actitud sospechosa.

Los hombres, al ver a los policías aumentaron sorpresivamente la velocidad y escaparon.

Se inició una persecución y al llegar a las calles Ortíz de Zarate y Burgues los sospechosos bajaron del auto y salieron corriendo, subiendo a los techos de las viviendas de la zona.

Los policías ingresaron a una de las casas, donde estaban los hombres.

Los mismos comenzaron a disparar a los agentes y uno de los policías, de 49 años, resultó herido. Momentos después fue trasladado al Hospital Policial y los médicos le diagnosticaron una herida de bala en la pierna izquierda.

El resto de los policías continuó la búsqueda de los hombres y en el patio de una de las casas de la zona encontraron a un hombre de 44 años herido de bala, presuntamente involucrado con el resto.

Fue trasladado a un centro de salud con un balazo en la pierna, uno en el brazo derecho y otro en la zona abdominal.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que en el lugar se incautó un arma calibre 38 y se trabaja en el caso.



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