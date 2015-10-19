Un paro de taxis se suma esta tarde al de la bebida y el de supergás

Los taxistas agremiados paran en el marco de su lucha para "arrancar del sector empresarial el aumento de salario" que piden. Hasta el mediodía hay paro en las plantas de supergás y todo el día en el sector de reparto de cerveza y refrescos de los trabajadores de la bebida.

Los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizarán esta tarde a partir de las 17 horas un paro de actividades y se concentrarán en el local sindical.

Las medidas que han tomado los trabajadores son en reclamo de la falta de avances que según ellos tienen las negociaciones salariales.

"Los trabajadores del taxímetro en el marco de la sexta ronda de Consejos de Salario nos hemos declarado en conflicto, a partir de no tener ningún tipo de avance en la sucesivas reuniones en la Dinatra (Dirección Nacional de Trabajo) en donde el sector empresarial no ha presentado ninguna propuesta que posibilite la negociación y no ha dado garantías de poder cumplir con las pautas mínimas planteadas por el poder ejecutivo, en tal sentido nos vemos obligados a profundizar el conflicto de cara a la culminación de esta sexta ronda en donde no existió negociación alguna ya que hubo desde un comienzo una voluntad política clara de no negociar", señalan en un comunicado.

Los trabajadores adelantaron que además del paro de hoy lunes se decidieron medidas para las próximas semanas: trabajarán "a reglamento" los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre, deteniendo las tareas "a partir de la media noche hasta las seis de la mañana".

Los trabajadores del taxi critican que "los sectores empresariales siguen siendo beneficiados con innumerables beneficios económicos, hoy los patrones del taxímetro gozan de exoneraciones de impuestos, hoy disfrutan del capital que han embolsado producto de nuestro empeño y trabajo y hoy se nos quiere hacer pagar a nosotros y nuestros hijos una crisis que nosotros no generamos, la respuesta no puede ser otra que librar una batalla más, la respuesta a la prepotencia patronal es la lucha y la organización, la respuesta a las pautas del hambre, a la injusticia, es el paro y la movilización".

Paro de 24 horas en el sector de la bebida.

La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) hará paro de 24 horas en esta jornada, lo que provocará que no se distribuyan cerveza ni refrescos.

La medida sindical se enmarca también en el reclamo de los trabajadores para alcanzar un acuerdo en las instancias de negociación del Consejo de Salarios. El viernes habrá un paro de distribución a nivel nacional.

El dirigente de la FOEB, Richard Read anunció a través de su cuenta de Twitter que los trabajadores de otra rama decidieron parar 24 horas mañana martes:

Mañana martes paro de 24 hs en Cocacola Mdeo . Canelones y San José zona Sur resolución FOEB . ALQL — Unidad y Solidaridad (@RichardRead2014) octubre 19, 2015

Paro de supergás hasta el mediodía.

Desde primera hora de hoy lunes y hasta el mediodía estuvieron paralizadas las plantas de supergás: Riogas, Acodike, Megal y Ducsa, debido a el despido de dos fiscales de planta de ésta última.

Yuri Pérez, del Sindicato Único de Trabajadores del supergás, dijo a El País que no habrá desabastecimiento, ya que todos los puntos tienen garrafas.

Pérez señaló que el despido de estos dos trabajadores es algo que se viene tratando hace tiempo y que si bien el Ministerio de Trabajo les dio una respuesta favorable al sindicato, "Ducsa no cede".

"El paro es hasta este mediodía cuando los compañeros vuelvan de la reunión tripartita que mantendrán en la Dinatra", aseguró.

Apenas conocido el procesamiento de un taximetrista, el Suatt convoco a un paro. Foto: A. Martínez

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