Un nuevo pedido para quitar las mamparas

El edil Alfonso Iglesias (bancada de Edgardo Novick) presentó una moción en la Junta Departamental para que la Intendencia elimine la obligatoriedad de la mampara en los taxis.

En la misma, señala que "está incrementándose el dinero electrónico" en los vehículos de alquiler, que han "disminuido las rapiñas en el servicio de taxímetros" y que "es necesario mejorar el servicio". El legislador departamental también advierte que "es muy importante el nivel de rechazo de los usuarios a la mampara" y "la pérdida de trabajo" que provoca la presencia de este dispositivo de seguridad.

Asimismo, Iglesias recuerda que "a los servicios que compiten con los taxis, Uber, remises, no se les exige la mampara".

El edil Marcos Laens, de su misma bancada, presentó el año pasado una moción para retirar las mamparas, algo a lo que la Patronal de Taxis se manifestó proclive.

Ya en noviembre de 2015 la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados recibió a una delegación encabezada por el presidente de Cpatu, Óscar Dourado, quien en medio de las polémicas por la irrupción de Uber dijo que el tema sería estudiado "con el fin de ofrecer un mejor servicio a la población".

Actualmente hay 6 veces más rapiñas a taxis que cuando se implementó. Foto: M. Bonjour

TAXIS