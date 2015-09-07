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El País Información

Un kiosquero fue asesinado el sábado durante una rapiña en el Marconi

07/09/2015, 10:54
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El comerciante tenía 57 años y estaba trabajando en su kiosco junto a su esposa. Tres delincuentes llegaron sobre las 21 horas para robarles y les dispararon: la mujer fue herida en una pierna, pero su esposo recibió tres balazos en el pecho y murió.

Ayer sábado sobre las 21 horas tres delincuentes llegaron a un kiosco ubicado en Apárticio Saravia e Iraola, en el barrio Marconi.

Allí se encontraban atendiendo el comercio un hombre de 57 años y su esposa, de 47.

Según informa Subrayado los delincuentes intentaron hacerse del dinero de la recaudación y les dispararon a los trabajadores.

La mujer recibió un balazo en la pierna y su esposo tres disparos en el tórax. Fue trasladado a un centro de salud de la zona, pero momentos más tarde murió.

Según datos brindados por la Policía los rapiñeros escaparon en un auto. Las autoridades investigan lo sucedido e intentan identificar a los delincuentes.

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