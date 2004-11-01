Triunfo frentista reconocido por el gobierno de Argentina

AFP

El gobierno del presidente argentino Néstor Kirchner recibió con satisfacción el triunfo del candidato izquierdista a la presidencia de Uruguay, Tabaré Vázquez, en las elecciones de este domingo.

"El presidente Kirchner recibió el resultado con satisfacción. Siguió las alternativas del comicio en El Calafate —en su provincia natal de Santa Cruz—, junto con la primera dama, la senadora Cristina Fernández, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández", reveló una fuente gubernamental.

Otra fuente, pero vinculada al presidente de la comisión de representantes del Mercosur, Eduardo Duhalde, reveló que el ex mandatario argentino conversó telefónicamente con Vázquez después de conocerse la tendencia de una victoria del Encuentro Progresista-Frente Amplio.

"Duhalde considera que se va a optimizar la relación de Argentina con Uruguay", dijo una fuente duhalidista.

Por su parte, Aníbal Ibarra, alcalde de Buenos Aires, sostuvo que la victoria de Vázquez consolidaría un eje regional con el presidente Inacio Lula da Silva en Brasil, Ricardo Lagos en Chile y Kirchner en Argentina.

"Hay un momento de coincidencia, vínculos políticos muy fuertes en lo que sería el eje Vázquez, Lula, Lagos, Kirchner", dijo Ibarra en declaraciones a un canal de televisión de Ar- gentina.

Personaje

DIEGO BALESTRA

"Esperamos que el famoso ‘palo en la rueda‘ que ha existido en los últimas décadas no suceda más y se pueden llevar adelante las medidas que el país necesita. El EP—FA tomó varios de los planteos de la Cámara y habrá que trabajar con ellos. El tiempo dirá si se pueden llevar a cabo". (Presidente de la Cámara de Industrias)

DANIEL SOLODUCHO

"Todos los partidos políticos habían presentado a la exportación como un tema fundamental. El Frente también lo había hecho. Entre las medidas propuestas por Vázquez hay algunas muy buenas, sobre todo en cuanto a apuntar al crecimiento de las exportaciones y del empleo", afirmó. (Presidente de la Unión de Exportadores)

JOSE LUIS PUIG

"Hemos ido a varias de las reuniones en las que el Frente Amplio exponía sus ideas y ahora vamos a ver. Hay que ver qué importancia le van a dar a los servicios y al comercio. Vázquez dijo que iba a consultar al sector privado antes de tomar las decisiones, si eso ocurriera lo veríamos con buenos ojos". (Presidente de la Cámara de Comercio)

PABLO GALIMBERTI

"Los electores han buscado propuestas de metas más alcanzables que hoy están mucho más a flor de piel, por ejemplo expectativas de logros económicos, lo que han sido un poco las banderas de la izquierda. Parecen que responden a algunas expectativas de sectores más desplazados de la sociedad". (Obispo de San José)

LESLIE VAN ROMPAEY

"Este acto cívico ejemplar comprueba que Uruguay sigue siendo ejemplo de civismo democrático y esperamos que se dé un cambio en paz. Vamos a plantear al futuro gobierno la situación crítica del Poder Judicial porque en el próximo presupuesto se pondrá en juego el futuro de la Justicia". (Presidente de la Suprema Corte)

LUIS PUIG

"Esta elección es el resultado de una construcción que le llevó décadas al pueblo uruguayo, luego de la política neoliberal que fue destruyendo al Uruguay. Este triunfo se debe al esfuerzo de miles de militantes del Partido. Ahora llega el momento de transformar el país de verdad con Justicia". (Dirigente del Pit-Cnt)