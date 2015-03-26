Tres peligrosos delincuentes son buscados por la Policía de Montevideo
Ayer la Jefatura de Policía de Montevideo emitió un comunicado para advertir a la población sobre tres individuos que son buscados y podrían estar armados.
Tres individuos son buscados intensamente por la Policía a través de una investigación que es llevada adelante por el Juzgado Penal de 19° Turno.
Todos tienen antecedentes penales y se consideran peligrosos ya que podrían estar armados, según indicó el comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Las autoridades piden a la población que en caso de tenerlos ubicados, se comunique al 911 para recibir una pronta respuesta, o en caso de
poseer información en cuanto a su localización al 0800 5000.
vea la fotogaleria
¿Encontraste un error?