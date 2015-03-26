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El País Información

Tres peligrosos delincuentes son buscados por la Policía de Montevideo

26/03/2015, 10:14
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Requerido por la Justicia uruguaya

Ayer la Jefatura de Policía de Montevideo emitió un comunicado para advertir a la población sobre tres individuos que son buscados y podrían estar armados.

Tres individuos son buscados intensamente por la Policía a través de una investigación que es llevada adelante por el Juzgado Penal de 19° Turno.

Todos tienen antecedentes penales y se consideran peligrosos ya que podrían estar armados, según indicó el comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Las autoridades piden a la población que en caso de tenerlos ubicados, se comunique al 911 para recibir una pronta respuesta, o en caso de
poseer información en cuanto a su localización al 0800 5000.

Requerido por la Justicia uruguaya
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