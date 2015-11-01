Tenía 92 años y trabajaba en un kiosco: dos rapiñeros lo mataron

Dos delincuentes llegaron a un kiosco que era atendido por un anciano de 92 años e intentaron rapiñarlo. El comerciante se resistió y lo balearon.

La Policía investiga un intento de rapiña ocurrido a primera hora de ayer sábado en un kiosco ubicado en Verdum y Camino La Tablada.

Fueron dos los delincuentes que llegaron al pequeño comercio, atendido por un hombre de 92 años.

Estaban armados y amenazaron al anciano exigiéndole el dinero. Pero según informa Jefatura de Policía de Montevideo, el trabajador se resistió al robo.

En ese momento uno de los delincuentes le disparó y escaparon.

Los médicos constataron que la víctima había sido baleada en el pecho, y horas más tarde falleció en el centro de salud al que había sido trasladado.

Las autoridades trabajan para ubicar a los delincuentes.

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