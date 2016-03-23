Taxistas: advierten violencia "ejemplarizante"

Cruce de denuncias y demandas por paro en servicio nocturno.

En la Patronal del Taxi temen que se produzcan incidentes violentos entre choferes por la decisión del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) de trabajar a reglamento entre las 00:00 y las 06:00. El presidente de la Gremial Única de Taxis, Óscar Dourado, advirtió en el programa Fuentes Confiables de radio Universal que hay taxistas que tienen pensado salir a dar "medidas ejemplarizantes" a aquellos trabajadores que no respeten el paro.

"Hay taxis de todos los sistemas de radio. Todos los trabajadores quieren trabajar, ellos (el Suatt) son un grupo minúsculo que supera las 40 personas, no representan a un gremio de casi 8.000 trabajadores", dijo.

Dourado afirmó que "se quieren imponer por la fuerza, el amedrentamiento, la rotura de parabrisas. Eso está pasando todas las noches. Hoy (por la madrugada del miércoles) tienen previsto salir a dar una medida ejemplarizante, la Policía está informada de esto".

No obstante, el empresario aseguró que el 60% de los choferes de taxis siguen saliendo en la madrugada.

"Es un absurdo. ¿Qué vamos a hacer con la gente que trabaja de noche? Las últimas rapiñas, que terminaron con compañeros heridos o muertos, fueron a las 18:00, la delincuencia no tiene horario. El rapiñero quiere el dinero, ayudaría si se disminuye mucho el efectivo", afirmó.

En la tarde de ayer El País buscó a Dourado pero el empresario anunció que estaba de vacaciones y que no quería "echar más leña al fuego".

Amenazas.

Por su parte, Antonio Diez, secretario general del Suatt, aseguró que "el servicio de espionaje de Dourado no le está informando bien". "Nosotros tenemos esta noche (por ayer) un plenario que se decidió el sábado pasado para evaluar con los trabajadores las medidas que estamos tomando", afirmó el sindicalista.

El dirigente aseguró que en la noche del lunes, madrugada del martes, un grupo de afiliados al Suatt estaba pintando un muro frente a la sede del sindicato cuando apareció un taxista que extrajo un arma blanca y amenazó a los sindicalizados.

"Un compañero se puso enfrente y lo convenció de que subiera al auto y siguiera. Lo disuadimos y el asunto no pasó a mayores. Nos venían provocando desde temprano, pasaban trabajando por la puerta del sindicato pero nosotros no queremos más violencia", afirmó.

PARO DE TAXIS