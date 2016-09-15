Taxis se movilizaron otra vez contra Uber y montaron una carpa sindical

La movilización se realizó frente a la Intendencia de Montevideo, lo que produjo desvíos del tránsito en avenida 18 de Julio.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt) se movilizó nuevamente frente a la Intendencia de Montevideo, siguiendo con sus reclamos en contra de las multinacionales, principalmente de la empresa Uber. Por la movilización, hubo desvíos del tránsito en la avenida 18 de Julio.

Además los taxistas montaron una nueva carpa sindical en la que, como ocasiones anteriores, se entregan folletos informativos y se realiza una junta de firmas.

Los taxistas están en contra de la empresa que emplea una aplicación para acercar conductores particulares a personas que los soliciten para efectuar un traslado, ya que hasta el momento no cuenta con regularización en el país.

El intendente Daniel Martínez informó que bloquear Uber "está descartado por varios lados, tanto a nivel de abogados como a nivel de la propia organización que regula Internet", y considera que hacerlo "sería una irresponsabilidad absoluta".

Además, una nueva empresa llamada Cabify, que tendrá un servicio muy similar al de Uber, se instalará en Uruguay y ya está en búsqueda de nuevos trabajadores.

El tránsito se encuentra cortado en la avenida 18 de Julio lo que obliga a los vehículos a desviar por la calle San José.



Se concentraron 18:15 frente a la Intendencia. Foto: D. Borrelli

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