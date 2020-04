Semana Santa sin turismo y en estado de vigilancia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin misas presenciales, ni Vía Crucis, sin domas en las criollas, sin Vuelta Ciclista del Uruguay, ni Semana de la Cerveza en Paysandú. Nada. La Semana Santa en Uruguay -como en el mundo- será recordada por el mínimo movimiento, ante la pandemia del COVID-19. Pero para el gobierno aun el movimiento que hay es peligroso y quiere que la gente colabore más con una quietud casi total quedándose en su casa.



“Cuanto más cuidadosos seamos con quedarnos en casa, más rápido vamos a salir de esta crisis sanitaria”, dijo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anoche. Y luego buscó dirigirse a cada uno de los que seguían la conferencia en vivo: “Así que hacelo por tus abuelos, por tus hijos, por los que más querés, pero quedate en casa”.

El jueves pasado el presidente de la República había descripto al coronavirus como: “un enemigo nuevo”. Por ello más difícil de combatir.



Ayer sábado Uruguay registró el quinto fallecimiento por coronavirus desde que se decretó la emergencia sanitaria el viernes 13 de marzo, y el más joven entre las personas fallecidas registradas al momento.

De acuerdo al informe oficial del gobierno a través del Sistema Nacional de Emergencia, fue una mujer de 53 años que estaba internada en el Hospital Español. De acuerdo al parte oficial estaba siendo tratada por coronavirus, pero la paciente también padecía múltiples enfermedades anteriores al haber sido diagnosticada por COVID-19. Según supo El País, consultando a fuentes al tanto del caso, la mujer padecía cáncer en estado avanzado.

El parte oficial presentado ayer a la noche mostró que hay 400 casos positivos en el país, y que de los 277 tests realizados en la última jornada, 14 fueron positivos.



El gobierno informó que hasta el momento los departamentos donde se registraron casos positivos por coronavirus son: Canelones, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rocha, Rivera, Salto y Soriano.



Delgado explicó que aún no se llegó a los 800 test diarios como el ministro de Salud Daniel Salinas había anunciado, no por falta de equipos, sino por falta de demanda. Incluso instó a los médicos a pedir más análisis.

El jerarca informó que se instalará una línea se apoyo psicológico para todas aquellas personas que lo necesiten. Será gestionada por ASSE y con personal especializado durante las 24 horas del día.

Asimismo se está instrumentando un sistema para que funcionarios públicos, que no están en sus oficinas por el teletrabajo, puedan aportar sus horas para asistir a quienes no se puedan trasladar, o para aportar a la logística de la campaña de vacunación contra la gripe que comienza mañana.

Una de las preocupaciones centrales del presidente Lacalle Pou en los últimos días fue al observar una escalada de precios en los productos básicos, más allá de lo normal. Para eso Delgado dijo que se está trabajando con el Área de Defensa al Consumidor de Economía en alguna herramienta para evitar los abusos.



En referencia a algunos comercios y empresarios dijo: “Me consta que en algunas situaciones abusaron. No es que sobremarcaron. Abusaron. Y la verdad que no nos va a temblar el pulso en decir en dónde. Sé que esto no suena lindo, ni simpático. Pero no podemos permitir que se especule con los precios cuando la gente lo necesita”, aclaró.

En ese sentido el portal Web oficial de Presidencia de la República publicó una lista de los precios de los productos básicos de la canasta de alimentos con valores máximos, mínimos y el promedio que se encuentra en el mercado. El gobierno analizará futuras acciones para evitar el abuso de aumentar los precios.

Por otro lado, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, compartió un video en sus redes sociales donde pide a la gente que se quede en su casa para aportar de esa forma a combatir la propagación del coronavirus. “Yo me quedo en casa. Me quedo en casa porque obviamente quiero cuidar a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos. Pero demás conocemos la solidaridad de los uruguayos. Si nos quedamos en casa nos cuidamos entre todos”, dijo la líder del Partido Nacional.