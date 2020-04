400 casos positivos, línea de atención psicológica y canastas a través de una app

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno realizó una conferencia de prensa desde Torre Ejecutiva para actualizar sobre la emergencia sanitaria. Al día de hoy hay 400 casos positivos en el país. De los 277 tests diagnósticos que se hicieron en esta jornada, 14 fueron positivos.



El secretario de presidencia, Álvaro Delgado comenzó informando sobre la muerte por COVID-19 de una mujer que se encontraba internada en el Hospital Español por coronavirus, ya son cinco las víctimas en Uruguay.



Según informó el Sinae esta tarde, se trata de una mujer de 53 años que mantenía múltiples enfermedades preexistentes. Según pudo saber El País, padecía cáncer en estado avanzado.

Delgado ademas aprovechó a hacer varios anuncios. En primer lugar, anunció que la oficina de servicio civil generó un programa con Agesic para organizar el cronograma que empieza la semana que viene de vacunación contra la gripe. A su vez, señaló que se está trabajando en un programa para que funcionarios públicos alcancen a los adultos mayores que no puedan salir de sus hogares los medicamentos.



Asimismo, anunció que se instalará una línea se apoyo psicológico para todas aquellas personas que lo necesiten, será gestionada por ASSE. Se trata de personal especializado y funcionará durante las 24 horas.

El tercer anuncio que se dio a conocer tiene que ver con el Plan de Alimentación. El Ministerio de Desarrollo Social implementará un sistema de canastas para ayudar a los más necesitados. En concreto, se cargarán tarjetas en los celulares para comprar en "Comercios solidarios", la medida se hará en conjunto con Cambadu (Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay).



Pablo Bartol, Ministro de Desarrollo Social indicó que en primera instancia se está registrando a aquellas personas que no tienen trabajo para ayudarlos a través de distintos mecanismos. Al día de hoy se han registrado mediante el servicio web 100.000 personas.



El sistema de canastas funcionará de la siguiente manera: a quienes lo necesiten se les otorgará un "cupón canasta" que llegará a los celulares. La aplicación, que fue desarrollada por Antel y el BROU, estará disponible para comerciantes y para quienes la utilicen. El bono que podrá utilizarse en una única vez, sin posibilidad de ser fraccionado, tendrá un valor de $1200.



Además de los cupones, se entregarán canastas físicas en todo el país a medida que se identifique a las personas más necesitadas.



El Ministro de Industria Omar Paganini señaló que la aplicación, llamada TuApp, sirve para comprar utilizando el celular, sin manejo de dinero. También se instalará una línea mediante SMS, para aquellos que no tengan la app. La aplicación estará operativa a través del miércoles 8, los comerciantes pueden descargarla a partir de ese día.



En cuanto al crucero que se encuentra varado frente a las costas uruguayas, el secretario de Presidencia dijo que mañana acudirá un equipo médico para controlar a los posibles infectados.



Consultado acerca de la suba de precios, Delgado señaló: "nos consta que en algunos casos han abusado. No nos va a temblar el pulso en decir dónde".



Álvaro Delgado agradeció además al personal de la salud y a los voluntarios que han trabajado en estos días.



Además, exhortó a la población a quedarse en sus casas. "No va a haber turismo, la mejor opción es quedarte en tu casa. Cuanto más responsables seamos con esta premisa, más rápido saldremos de esta", señaló Delgado.



"El mensaje que quiero dar hoy más fuerte es quedarse en sus casas. Acá no hay solidaridad, hay responsabilidad social compartida", expresó.