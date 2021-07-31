¿Se puede exigir la vacuna a la hora de contratar personal? MTSS garantizará la no discriminación

TRABAJO

Tras hacer consultas, la ARU desestimó exigir las dosis contra el COVID-19 para contratar personal para la Expo.

Pablo S. Fernández

El ejemplo puede resultar muy particular en medio de una emergencia sanitaria, pero sirve para graficar la preocupación que en las últimas semanas se despertó en varias empresas. Si una familia necesita contratar a un empleado doméstico para que cuide de sus hijos en momentos en que se ausentan de su hogar, y le solicita como condición tener la vacuna contra el coronavirus, esa familia se expone a sanciones desde la Inspección Nacional de Trabajo.

Así lo manifestaron los jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) consultados por El País. Si bien no se han recibido por el momento denuncias de discriminación laboral vinculadas con la vacunación contra el COVID-19, las autoridades del ministerio adelantaron que si ocurren se actuará defendiendo y garantizando a los ciudadanos su derecho a la libertad individual.

El director nacional de Trabajo, Federico Daverede, dijo a El País que un empleador puede hacer las consultas que considere pertinentes a la hora de elegir personal, incluso vinculadas a la pandemia. “Preguntar si tiene la vacuna puede preguntar. Nadie le inhibe de hacerlo”, dijo y aclaró que el dilema está en si el hecho de que una persona haya decidido no vacunarse se toma como un elemento a la hora de definir la contratación. Consultado acerca de si de esa forma se incurre en una discriminación, el jerarca respondió: “Sí, te diría que en principio sí”.

Daverede aclaró que se debe ser muy cuidadoso con el tema y que de ocurrir un hecho de ese tipo entraría en la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en el entendido de que aún esa persona no tiene un vínculo laboral con la empresa.

“Nos ubicamos en un tema vidrioso que entra en la Inspección de Trabajo, porque es una actitud empresarial que está exigiendo cosas que la normativa no lo ampara. La empresa estaría incurriendo (en discriminación), no con un trabajador puntual, sino con una metodología empresarial que adoptó”, explicó.

Si una empresa decidiera despedir a un trabajador y el único argumento fuera la ausencia de vacuna contra el coronavirus, allí sí la Dirección Nacional de Trabajo abriría una instancia de negociación para buscar que se lo reincorporara a su puesto.

“En ese caso se le abren dos problemas: en la Inspección de Trabajo, y nosotros que le vamos a decir que el ministerio no lo ampara, porque la vacuna no es obligatoria. Él (el empresario) no tiene marco legal como para exigir que el trabajador esté vacunado”, dijo Daverede.

Por su parte, el inspector general de Trabajo, Tomas Teijeiro, remarcó que la vacuna no se puede poner como requisito a la hora de contratar personal y que el ministerio controlará si llegan denuncias sobre el tema.

“Está el derecho a la salud. Pero con la vacuna, al no ser obligatoria, el principio general que rige es el derecho a la intimidad y a hacer cada uno con su cuerpo lo que le plazca dentro de determinados parámetros. Es como exigir la vacuna contra la gripe. No se puede”, comentó a El País.

Expo.

La semana pasada, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) -organizadores de la Expo- habían manifestado que solicitarían la vacuna contra el coronavirus al personal que se contratara para el evento, entre ellos los artistas.

Sin embargo, luego de consultas en el MTSS, la ARU resolvió no pedir ese requisito para evitar infracciones. El director de Exposiciones de la ARU, Rafael Ferber, comentó a El País que el tema fue analizado en el marco de garantizar la seguridad sanitaria de todo el evento.

De todos modos, sí le solicitarán al público concurrente que esté inmunizado contra el COVID-19, ya que eso sí se enmarca en la normativa de “derecho de admisión”. “La exposición no sería posible si no tuviéramos la situación (epidemiológica) actual, y está claro que no había manera de hacer la Expo si no fuese por la gente vacunada”, comentó. Subrayó que el objetivo de la ARU es realizar el evento aplicando los protocolos del Ministerio de Salud Pública de forma estricta.