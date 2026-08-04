Remate de bienes muebles de la IMM: en el lote hay vehículos retirados de la calle y mobiliario

El próximo sábado 8 de agosto de 2026 tendrá lugar el segundo remate anual de bienes muebles de la Intendencia de Montevideo (IMM), según informó la comuna este martes. La actividad, abierta a todo público, se realizará en el Servicio Bienes Muebles de la IMM, ubicado en General Flores 3828 Bis.

Se rematarán vehículos aptos para circular, vehículos destinados únicamente a repuestos y mobiliario proveniente tanto de la IMM como de desalojos judiciales. Las personas interesadas podrán recorrer el predio y visualizar los artículos a rematar los días jueves 6 y viernes 7 de agosto, en un horario de 9 a 15 horas.

Remate de bienes muebles de la IMM. Foto: IMM.

Los vehículos que forman parte del remate ingresaron al Servicio luego de ser retirados de la vía pública por denuncias de abandono. Una vez cumplidos los plazos y procedimientos legales correspondientes, aquellos que no fueron reclamados por sus propietarios pasaron a integrar el remate.

En el caso de los vehículos aptos para circular, estos serán transferidos a nombre del comprador y se exonerarán únicamente las deudas correspondientes a la IMM. Por otra parte, los vehículos categorizados como no aptos serán dados de baja del registro, y únicamente podrán destinarse a la extracción y comercialización de repuestos no remunerados.

Vehículo que será rematado por la IMM. Foto: IMM.

El remate se realizará sin base y en pesos uruguayos. Los compradores deberán consignar, en el acto del remate, el 30% del valor del lote por concepto de seña, más el 18,30% por concepto de comisión e impuestos correspondiente a los rematadores. Además, los gastos originados para la adquisición y el retiro de los lotes adquiridos serán de cuenta y cargo de los compradores, ya que la comuna no cuenta con maquinaria y personal a disposición para trasladarlos.