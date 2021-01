Proyecto hotelero de Cipriani se reconfigura e inversión se reduce en cientos de millones de dólares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gin Tonic es el nombre de la lujosa casa blanca, con vivos celestes, ubicada en el norte de La Barra en Maldonado. Allí es donde reside el empresario italiano Giuseppe Cipriani, dueño del megaproyecto hotelero que pretende refaccionar el viejo y derrumbado hotel San Rafael de Punta del Este.

Antes de fin de año Cipriani organizó una cena de la que participaron importantes empresarios uruguayos y argentinos, y el ministro de Turismo, Germán Cardoso, quien tiene buena relación con el empresario italiano. En la charla, Cipriani comentó a los comensales que el “escenario mundial” para “atraer financiamiento” estaba “complicado” -así se expresó-, y dijo que estaba ya embarcado en rediseñar el emprendimiento anunciado en el verano de 2019, comentaron a El País diferentes fuentes empresariales y políticas al tanto de la charla.

Ayer el Semanario Brecha informó que Cipriani modificará por tercera vez su proyecto, lo que implica una reducción en la inversión planificada. Las fuentes consultadas por El País puntualizaron que esa reducción en el monto es significativa y aún no está del todo resuelta, pero la inversión final se ubicará entre los US$ 180 y 300 millones. Esta cifra difiere bastante de la última anunciada por el Grupo Cipriani para el “Cipriani Ocean Resort and Club Residences”, que suponía una inversión total de US$ 450 millones.

El ministro Cardoso confirmó a El País que participó de la cena con el empresario italiano y que allí le comentó que estaba “reperfilando” el proyecto.



El jerarca de gobierno explicó que las negociaciones no son con el gobierno nacional, sino que con la Intendencia de Maldonado, por lo que no se ahondó en detalles en la charla. Sí dijo que el empresario le aseguró que no se reducirá la cantidad de gente que empleará.

“Lo que sí comentó fue que la cantidad de puestos de trabajo no bajaba. Que el cambio de la obra era modificar los edificios de atrás (del San Rafael). Y si es para mejorar la estética de Punta del Este, mejor”, consideró Cardoso.



En el proyecto inicial, lanzado en diciembre de 2018, se estimó que la mega obra emplearía de forma directa a 1.000 trabajadores.



El ministro prefirió no dar más detalles de la reunión privada. De todos modos, de acuerdo a la información obtenida por El País con otros dos participantes de la cena, el jerarca de gobierno le manifestó su preocupación por la demora en el inicio de obras.



“El tema es, ¿cuándo arranca? Porque acá estamos todos esperando eso”, le comentó Cardoso a Cipriani según las fuentes. Allí el empresario transmitió la seguridad de que en febrero entregará al gobierno de Maldonado la reconfiguración del proyecto, y que en junio comenzará las obras de edificación.

Giuseppe Cipriani. Foto: El País

Este cambio en el proyecto de Cipriani fue uno de los temas que conversaron dirigentes herreristas en un asado que organizaron el lunes 11. Allí estuvo presente el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber.

"La Matraca".

El grupo Cipriani compró el Hotel San Rafael por US$ 40 millones. En un comienzo el grupo informó que invertiría una cifra del entorno de los US$ 200 millones para reparaciones y refacciones. El arquitecto a cargo es Rafael Viñoly, y su primer dibujo de la obra desató la polémica. Se trataba de una torre gigante de 67 pisos -la Torre de Antel en Montevideo tiene 47, y es la más alta de Uruguay- que enseguida horrorizó a los puntaesteños y obligó a las autoridades departamentales a pedir un rediseño.

Finalizaron las obras de demolición del emblemático hotel San Rafael. Foto: Ricardo Figueredo

Por ese entonces el proyecto ya se había calculado con una inversión total de US$ 400 millones. Para dimensionar la cifra, es poco menos de la mitad de la inversión que implicará la refacción del Ferrocarril Central, obra vital para la segunda planta de la empresa finlandesa UPM. La segunda versión del proyecto se estimó en US$ 450 millones, y ahora se está volviendo a recalcular.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo ayer en el programa En Perspectiva que se reunió en los últimos días con el grupo Cipriani y le informaron de los cambios.

“Me anunciaron que van a presentar una modificación de algunos planos aprobados porque le hicieron un ajuste al proyecto, siempre previendo la reconstrucción del San Rafael. Son los mismos metros cuadrados, y los cambios son en los edificios que estaban para atrás del hotel. Se harían de otra manera. Parece que el proyecto anterior, que parecía una matraca, resultaba muy caro de arranque”, comentó Antía.