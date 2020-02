Giuseppe Cipriani: "Hoy Uruguay es el país más atractivo para invertir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Giuseppe Cipriani puede tomarse tres vuelos y estar en tres ciudades distintas en una misma semana. Al empresario, CEO del Grupo Cipriani, le gusta visitar cada uno de sus negocios que los tiene dispersos por todo el globo terráqueo.

A pesar de lo ajetreada de su agenda, asegura que disfruta lo que hace. «Mi vida es ir a mis lugares. Es la vida que tenemos y la forma de hacer negocios. Y si te gusta lo que hacés y lo haces con mucha pasión todo es muy fácil», una máxima que transmite a su equipo de 5.000 trabajadores. «El ADN de Grupo Cipriani es ser sinceros a sí mismos. No hay secreto en lo que hacemos: buscamos que el servicio sea fantástico, la cama cómoda y la comida excelente. La seriedad no es negociable», agregó.

Así, sus negocios lo pueden llevar a ciudades tan dispares como Nueva York, Las Vegas, Abu Dabi, Venecia, Monte Carlo y Hong Kong. Entre tantos destinos, uno de los que más demanda su atención en la actualidad es Punta del Este. Ahí se construye el Cipriani Ocean Resort and Club Residences Punta del Este, un proyecto de US$ 450 millones que se erigirá donde estaba el icónico hotel San Rafael y al que definió como el «más importante de Latinoamérica». Tendrá un hotel 5 estrellas, apartamentos, cine, teatro, restaurantes y muchos servicios más orientados al lujo. «Tendrá una calidad que no existe hoy en Punta del Este, será el puntapié para atraer al público europeo a la ciudad», anticipó.

En familia. Giuseppe Cipriani invitó a su padre Arrigo a subir al escenario durante su disertación en Punta del Este. (Foto: Ricardo Figueredo)

Giuseppe es la tercera generación en la empresa, que comenzó con su abuelo Giuseppe y el mítico Harry’s Bar de Venecia, siguió con su padre Arrigo, que aún trabaja, y continuará porque sus dos hijos, Maggio e Ignazio, ya están en el negocio.

Cipriani fue uno de los oradores de la quinta edición del America Business Forum, el evento de negocios y liderazgo, que reunió el pasado viernes 7 de febrero a más de 5.000 personas en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Tras su presentación, conversó con El Empresario y entre otros detalles, deslizó que podría tener otros proyectos en el país.

Lo que sigue, es un extracto de la entrevista.

-Hace más de 25 años que posee una casa en Punta del Este, conoce el destino porque viene de vacaciones todos los años, ¿qué lo llevó a hacer una inversión de esta magnitud ahora?

-La vida siempre son cuestiones de momentos, de encontrarse en la situación correcta para hacer algo, de tener la tranquilidad financiera, de espíritu. Y este es el caso. Yo vengo todos los años a pasar mis vacaciones, invertir no era algo que estaba buscando pero surgió la posibilidad de comprar el sitio del hotel, que para mí es el mejor de Punta del Este y me convenció. Además, como se trataba del (Hotel) San Rafael tenía la posibilidad de tener el casino que es fundamental para el negocio. También había una voluntad política para que el San Rafael volviera a ser lo que fue en el pasado, tanto de la Intendencia como del Estado. Esto es muy importante. El gobierno ayudó mucho, tengo una gran relación con la Intendencia de Maldonado y en menos de un año nos aprobaron este gran proyecto. En cambio en Venecia compré una tierra a la que solo hay que cambiar unas pequeñas cosas y hace cinco años que espero los permisos para poder hacerlos. Cuando hay un gobierno que apoya y leyes que funcionan es mucho más fácil invertir.

-¿Nunca antes evaluó Uruguay?

-No, de verdad no. Es que Uruguay no es un país con mucha oportunidad de inversión en hotelería. Hay mucho para hacer y no es fácil si no tiene todo lo que se necesita como un buen sitio, casino, spa, espacios comunes. No es fácil encontrar todo eso junto.

Proyecto. El nuevo hotel y complejo de apartamentos fue diseñado por el arquitecto Rafael Viñoly. (Foto: Ricardo Figueredo)

-Tenía inversiones en Argentina pero ya se retiró de ese mercado, ¿el de Punta de Este es el único de la región?

-En este momento, Uruguay es el país más atractivo para invertir de la región. Sobre todo es el que más conozco y para hacer una inversión tan importante es necesario conocer el país, la gente, la clase política. Además, es tranquilo y es el único de la región y del mundo que es libre de ideologías y eso lo vuelve atractivo.

-¿Qué papel tiene este proyecto dentro del Grupo?

-Es muy importante por su tamaño y capacidad. Ya hicimos una inversión de unos US$ 60 y hay que poner para la primera etapa otros US$ 140 millones más.

-Esta es una gran inversión, ¿cómo contrarrestarán el efecto de la temporada baja?

-Se trabajará con lo que es la temporada y luego hay que promocionar más eventos para hacer que se alargue. Hay que traer eventos de cualquier tipo. Tendremos un cine, un teatro, entonces se puede organizar un festival de cine internacional, se puede traer el tenis del ATP, un torneo de golf, hay que volver a traer la Fórmula E que se fue a Chile. Hay que traer el arte. Como referencia hay que ver lo que trae la bienal del Arte de Venecia o lo que lleva a Miami el Art Basel o Londres. Tranquilamente se puede traer a América Latina y específicamente a Uruguay. Hay un centro de convenciones que puede funcionar más aún, que funciona poco porque no hay eventos. Hay que hacerlos sí o sí. De la mano de esto hay que aumentar la conectividad de vuelos con el mundo, con Nueva York, con Europa, además de más servicios.

Giuseppe Cipriani "Hay que aumentar la conectividad de vuelos con el mundo, con Nueva York, con Europa, además de más servicios".

-Punta del Este no es un destino económico en Uruguay, ¿considera que el alto poder adquisitivo es una condición necesaria para el tipo de público al que apunta?

-Creo que es caro para lo que está pasando en otros países, como la devaluación de Argentina. Pero si se lo compara con lo que la gente gasta en ciudades como Nueva York no es así. O sea, es caro por lo que está pasando en la región, pero las cosas cambian. Lo que hay que hacer es abrir más al país al exterior, a un turismo no solo de la región. Hay que traer turistas de Europa, de EE.UU.

-Los viajeros cambiaron, apuestan más a vivir experiencias que a la infraestructura, ¿impacta esto en el proyecto?

-En Uruguay hay lugar para todo. Cuanta más gente venga al país mejor, acá se necesita más personas que gasten, que hagan que la temporada sea más larga. Si son los millennials o los que tienen mucho dinero no importa, hay que tener mezclas porque suma. Igual, Uruguay tiene potencial para captar al cliente de lujo, si no, no estaría haciendo esta inversión.

"Se cree erróneamente que el lujo es la forma, y no es así. El lujo es la sustancia, el alma de las cosas", afirmó Cipriani.

-Basa su proyecto en el lujo, ¿cuánto ha cambiado este concepto con los años?

-Se cree erróneamente que el lujo es la forma, y no es así. El lujo es la sustancia, el alma de las cosas. Es irreconocible y varía con las personas. Una vez estuve en una habitación de hotel muy linda, con cuadros, con muebles muy bellos, pero a la hora de prender la luz no funcionó. Entonces el lujo es otra cosa. En un restaurante el lujo no está en lo grande del menú, sino en el gusto de la comida. Eso es el lujo para Cipriani, no es lo que se ve sino una forma de hacer las cosas. Y nuestros clientes no necesariamente son multimillonarios, sino personas que saben lo que es bueno.

-El de Punta del Este, ¿será el primero de varios negocios en Uruguay?

-Esperamos que sí.