Ponen a la venta el predio de Punta del Este donde estaba el asentamiento Kennedy: el impactante valor base

La Intendencia de Maldonado anunció mediante un comunicado publicado en su página web que pone a la venta el predio en donde, hasta hace unos años, estuvo ubicado el asentamiento Kennedy, en la zona de Punta del Este, cuyos habitantes fueron realojados.

El terreno, que está a metros del Cantegril Country Club Golf, estará a la venta a través de República Afisa, institución a la que deben dirigirse los interesados en la compra, y el plazo de presentación de las expresiones de interés es hasta el mediodía del 16 de abril.

El padrón a la venta es el 11.603, ubicado entre las calles Aparicio Saravia, Isabel de Castilla y San Pablo. La superficie total, según la Intendencia de Maldonado, es de 355.635,52 metros cuadrados, más de 35 hectáreas. El valor base es de US$ 29.170.000.

La comuna también informó que se puso a la venta un predio contiguo, el 11.726, bastante más pequeño: de 59.124 metros cuadrados.

Vista aérea de la zona en donde estaba ubicado el asentamiento Kennedy. Foto: Intendencia de Maldonado

Según la intendencia, lo recaudado en la venta servirá "achicar el monto solicitado para el realojo de dicho asentamiento".

"Su enajenación cierra un capítulo en la historia de Maldonado y las familias que durante décadas vivieron en malas condiciones y hoy se encuentran en un barrio con todos los servicios en el cual la actual administración continúa trabajando en espacios públicos para que sea un verdadero realojo con integración social", añade el comunicado.

Padrones que integran la zona en donde estaba ubicado el asentamiento Kennedy. Foto: Intendencia de Maldonado

Cómo fue el realojo de 530 familias del asentamiento Kennedy

El realojo de los habitantes del extinto asentamiento Kennedy, el más antiguo de Punta del Este, comenzó en 2023. En 2024 hubo actos que contaron con la presencia de los entonces intendente, Enrique Antía, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Las casas fueron demolidas pero, según explicó Antía en ese momento, los escombros no se retiraban para evitar que el asentamiento se reconstruyera.

Antía, en esa época, definió lo logrado como el cumplimiento de un "viejo sueño" que permitió que unas 530 familias abandonaran la precariedad en la que estaban viviendo para mudarse a casas de material, en un nuevo barrio que cuenta con servicios como una escuela, un CAIF y una mutualista, una obra que requirió US$ 55 millones.