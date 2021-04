“Política es todo lo que hacemos”, dio responsable de la olla de Palermo que hizo campaña contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Yo te juro que nada de esto estuvo armado. La prensa vino de casualidad. Me avisaron por teléfono que venía Canal 10 y al rato llegó Canal 12. Nosotros estábamos en plena jornada, no hubo una planificación”, dice la responsable de la Olla Popular de Palermo, Andrea Dorta, mientras las diez personas que la rodean asienten con la cabeza.

El lunes pasado comenzó la catarata de mensajes en las redes sociales repudiando las imágenes de un móvil de Canal 12 en el que cuatro integrantes de la Olla de Palermo llevaban remeras haciendo referencia a que estaban en contra de la ley de urgente consideración (LUC). Una de ellas era Andrea.



¿Movimiento? ¿colectivo? ¿organización? ¿militantes? No queda del todo claro cómo definir al conjunto de personas que llevan adelante todas las noches la Olla de Palermo. Hablando con ellos, es evidente que están muy seguros de cada palabra que dicen. Y no evaden nada, no dejan ninguna pregunta sin contestar. Quizá la razón fundamental detrás del escándalo en el que se vieron inmersos está en la percepción que tienen de dos conceptos: solidaridad y política.

“Que a vos te digan que porque hacés una olla popular tenés que estar por fuera de lo que pasa en la sociedad y lo único que tenés que hacer es revolver el arroz, es algo que no se entiende”, señala Andrea. Y agrega: “El que tiró esa consigna que venga y me lo explique”.



Según el vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas, Esteban Corrales, “a nadie se lo obliga a firmar”. Con respecto a la pregunta de si ha habido muchas firmas de personas usuarias de las ollas montevideanas, Corrales da a entender que lo que pasa en Palermo no es excepcional: “¿Eso está mal? La olla participa en la campaña, es normal que haga pública su propuesta y que quien se sienta identificado la apoye”.

Críticas.

“¿Cuál de los dos mensajes que quieren transmitir pesa más para ellos? ¿El mensaje político o el llamado a colaborar? No queda claro y no vale todo”, escribió el diputado nacionalista Martín Lema en su cuenta de Twitter, acompañado de una foto de la televisión en la que aparecía el teléfono celular de Andrea. “Se me cayeron las lágrimas cuando vi que varios legisladores además de él (Lema) subieron como si nada mi celular a sus redes sociales. Enseguida me empezaron a llegar miles de mensajes espantosos”, explica con angustia.

Muchos mensajes vincularon a esta olla con el Pit-Cnt, algo que según Andrea es “totalmente falso”.



A la entrada de la Olla Popular, lo primero que se ve es una gran bandera de la APCA (Asociación de Porteros de Casas y Apartamentos). Al preguntarle sobre esto, Andrea reacciona rápidamente diciendo que el colectivo les “presta el local, pero eso no quiere decir que haya una asociación directa” con este.

Recolección de firmas.

Según los integrantes de la olla, el presunto pedido de firmas a las personas que suelen recibir el plato de comida es un intercambio que “nunca existió, ni existe ni existirá”. Andrea explica esto mientras lleva en su remera un pin que dice: “NO a la LUC” y acaba de terminar” la segunda repartida” de la semana, que sirvió la cena a entre 150 y 200 personas.



Andrea y quienes la rodean dicen que “es frecuente” que las personas que concurren a la olla les pregunten qué es la LUC. Cuando eso pasa el colectivo les entrega un folleto titulado: “¿Por qué un referéndum contra toda la LUC?”. “Es solo para quienes quieren informarse”, sostienen.



Andrea, junto a Tania, Leandro y otros integrantes de la olla de Palermo, explican que durante todo el año pasado realizaron “talleres con docentes, abogados e historiadores” para entender qué incluía la ley de urgente consideración.

“Al igual que nosotros, todas las organizaciones sociales que se han posicionado en contra de la LUC la han estudiado a fondo”, explica Leandro de brazos cruzados. En este sentido, Andrea lo justifica diciendo que ellos no son “unos loquitos” que decidieron “estar en contra de todo”.



Fundamentalmente, lo que este colectivo cree es que la LUC “vulnera los derechos de las personas de la franja más baja de la sociedad”, por eso la califican como una “ley corporativa”. Según Andrea las acusaciones en redes que recibieron por hacer política son “ciertas” y explica: “Por supuesto que hacemos política, ¿cómo no vamos a hacer política con una ley como esta?”.