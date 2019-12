Los planes de reconversión laboral de la IMM abarcan a mínimo número de clasificadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa de sustitución de carros tirados por caballos por motocarros, impulsado por la actual administración municipal, está culminando el período de gobierno con 13 vehículos motorizados circulando por las calles de Montevideo. Otras políticas de reconversión laboral aplicadas en los últimos años para los clasificadores, como las plantas de reciclaje y los convenios con empresas de construcción o fábricas de pastas, han arrojado también magros resultados.

Durante la campaña electoral de 2015, el exintendente Daniel Martínez dijo al programa Santo y Seña de Canal 4 que construiría “entre 8 y 10 plantas de preclasificación” en un período de “tres a cinco años”.

En el marco de la Ley de Envases, se montaron bajo la pasada administración de Ana Olivera cuatro plantas que dieron trabajo a 128 personas. Y en lo que va de la actual administración no se inauguró ninguna, aunque se anunció que a partir de 2021 funcionará una más en Felipe Cardoso.



Esas 128 personas representarían el 4% del total de los clasificadores, que son 3.188 según el último censo realizado en el período pasado, aunque el sindicato de los clasificaciones (Ucrus) asegura que son más de 9.000. Para afinar las cifras, la IMM inició un nuevo registro en este período, cuyos resultados no han sido presentados formalmente.



A su vez, los convenios con fábricas de pastas y empresas de construcción, impulsados a partir de la administración Olivera, no generaron más de 50 puestos de trabajo para clasificadores de residuos.

Pedido de informes.

En agosto de este año el edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón hizo un pedido de informes a la Intendencia por dos vídeos en los que se ve un engaño realizado por conductores de motocarros en perjuicio de la administración. En las imágenes se aprecia que las personas bajan del vehículo (que les fue entregado por la IMM a cambio de sus carros con caballos) y colocan basura junto a un contenedor limpio. Luego, toman una fotografía de la “escena”, e introducen los desechos dentro del contenedor.

Estafa a la IMM de clasificadores con contenedores de basura. Foto: El País

Según informó a El País el director interino de Desarrollo Ambiental de la comuna, Fernando Nopitsch, uno de esos vídeos fue grabado por una cámara fija de la Intendencia. Las personas, trabajando para la IMM, cobraban $ 100 por cada limpieza del entorno de un contenedor. Nopitsch dijo que las personas fueron citadas y que se les suspendieron los pagos, además de haber sido separadas de las tareas.



En la respuesta al pedido de informes, la Intendencia indica que la suspensión de tareas fue por una semana. Y se confirma que son 13 los vehículos a motor que han sido cambiados por carros de tracción a sangre.

El edil Rodríguez dijo a El País que “recorriendo distintos barrios vemos que todavía los hurgadores siguen trabajando con carros tirados por caballos, lo que además del maltrato animal genera un problema en el tránsito”.



En su respuesta al pedido de informes, la IMM señala que “cada clasificador pasó por un proceso externo de capacitación de normativa de limpieza, desarrollo del emprendimiento, vinculación con la ciudadanía, normativa de tránsito y práctica de conducción de motos”. Y que cuentan con la libreta de conducir categoría G2.



“Estamos frente a una política que ha fracasado”, consideró Rodríguez Salomón.



“La IMM debe controlar a quienes conducen los motocarros, saber si están en condiciones de enfrentarse al tránsito con las responsabilidades que ello conlleva. Es una perla más en el collar de promesas incumplidas en estos 30 años de gestión del Frente Amplio en Montevideo”, agregó el legislador departamental.