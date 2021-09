"Es lo mínimo que Uruguay podría hacer": propietarios argentinos piden que no se cobre contribución

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, Norberto Mariani, reclamó que no se cobre la contribución de las propiedades que tienen en el país y a las que no pudieron acceder durante los meses en que las fronteras permanecieron cerradas para ellos.

"Es lo mínimo que Uruguay podría hacer por nosotros que apostamos al país y para seguir confiando en Uruguay", indicó Mariani a Telemundo a través de una llamada realizada por la plataforma Zoom.



El presidente de la asociación indicó que durante un año y medio no pudieron usar sus propiedades y que por tanto no están "para nada de acuerdo" en que se les cobren los tributos.



"Se nos tendría que exonerar todo el pago de la contribución territorial, todo, completo, no me vengas con chirolitas, hablando en criollo, porque no corresponde", consideró Mariani.



En diálogo con el programa "Buen día", de Telenoche, el dirigente expresó que en Punta del Este el 70% de los padrones pertenecen a extranjeros. "Es la única ciudad del mundo en la que sucede esto. No pasa en ningún país de Europa, ningún español tiene propiedades en Mónaco, ni en Niza, ni en Cannes ni en Menton". Punta del Este "es una ciudad que está "prácticamente habitada de propiedades argentinas", agregó.



"Yo no estoy en contra del decreto del señor presidente de la Nación de decretar no ir en pandemia a Uruguay, me parece correctísimo (...), pero de todos modos creemos que la buena actitud del señor Luis Eduardo Pereira, que es el secretario general de la Intendencia de Maldonado, de quitarnos la muta por no poder pagar a término por no poder ir está bárbaro, pero no estamos satisfechos", expresó.

Este miércoles se abrieron las fronteras para que puedan ingresar aquellos extranjeros vacunados que tengan propiedades en Uruguay, así como sus familiares de primer y hasta segundo grado.



Para poder hacerlo, los turistas tendrán que realizar primero un trámite en línea en el que se deberá indicar cuál es el motivo del viaje y que deberá estar validado antes de llegar al país.



Se espera que para noviembre las fronteras puedan abrirse a todos los extranjeros que estén vacunados, tengan o no propiedades en Uruguay.