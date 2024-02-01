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El País Información Sociedad

Militar volvió de misión en el Congo y sorprendió a su hija: el emotivo video del abrazo

En la grabación se ve cómo la niña sale corriendo hacia su padre, que aún lleva puesto el uniforme castrense, y comienza a llorar de la emoción. Llevaban más de un año sin verse.

01/02/2024, 14:21
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Cascos azules en su llegada a Uruguay. Foto: Ministerio de Defensa.
Cascos azules en su llegada a Uruguay.
Foto: Ministerio de Defensa.

Redacción El País
Un militar que participó de una misión de los casos azules en el Congo retornó a Uruguay y fue filmado al momento de volver a abrazar a su hija, que lloraba de la emoción.

El video, difundido por el medio San José Ahora, muestra a un soldado maragato llamado Freddy ingresando a su casa luego de un año y dos meses. La niña lo ve y, al grito de "papá", sale corriendo hacia él para abrazarlo.

En paralelo, este jueves partió el último contingente de militares uruguayos para una misión en el Congo, luego de la decisión del gobierno de ese país de no recibir más esa colaboración internacional.

Este grupo de militares partió para sustituir al que acaba de arribar, y de la despedida participaron tanto el ministro de Defensa Nacional, Javier García, como el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi.

Javier García junto al último contingente de militares uruguayos que van de misión al Congo. Foto: Ministerio de Defensa.
Javier García junto al último contingente de militares uruguayos que van de misión al Congo.
Foto: Ministerio de Defensa.

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