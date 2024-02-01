Militar volvió de misión en el Congo y sorprendió a su hija: el emotivo video del abrazo

Redacción El País

Un militar que participó de una misión de los casos azules en el Congo retornó a Uruguay y fue filmado al momento de volver a abrazar a su hija, que lloraba de la emoción.

El video, difundido por el medio San José Ahora, muestra a un soldado maragato llamado Freddy ingresando a su casa luego de un año y dos meses. La niña lo ve y, al grito de "papá", sale corriendo hacia él para abrazarlo.

En paralelo, este jueves partió el último contingente de militares uruguayos para una misión en el Congo, luego de la decisión del gobierno de ese país de no recibir más esa colaboración internacional.

Este grupo de militares partió para sustituir al que acaba de arribar, y de la despedida participaron tanto el ministro de Defensa Nacional, Javier García, como el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi.