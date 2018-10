Desde el 15 de este mes los restaurantes están obligados a ofrecer parte de su menú sin sal

La Intendencia de Montevideo comenzará a fiscalizar a partir del 15 de octubre a todos los bares, rotiserías, restaurantes y cualquier establecimiento gastronómico que ofrezca comidas prontas para el consumo, informó a El País Analice Berón, directora de Salud de la comuna.



¿Cuál es el motivo detrás de esto? Aquellos establecimientos que en su carta no ofrezcan un 10% de comidas elaboradas sin adición de sal serán primero observados y en una segunda instancia -si la situación continúa- multados con cinco Unidades Reajustables ($ 5.415 al valor actual).



"De la fiscalización se encargará personal del sector de Tecnología integrado por nutricionistas", informó Berón y explicó que se registrará que en la carta haya al menos un 10% de los platos que no contengan sal agregada, "sin incluir las ensaladas de vegetales frescos como una opción", agregó.



"No pueden decir 'pero tenemos ensaladas de lechuga y tomate sin sal' dentro de las opciones. (Los clientes) tienen que tener otra alternativa", indicó Berón. Sin embargo el menú del plato que tenga este requisito será a elección de cada lugar.



El decreto que respalda esta fiscalización fue aprobado por la Junta Departamental de Montevideo el 26 de abril de este año y es la continuidad de la prohibición de los saleros en las mesas de los establecimientos gastronómicos que está implementada desde hace cuatro años.



La comuna otorgó tres motivos para justificar esta decisión, entre ellas que "las enfermedades no transmisibles (patologías cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades pulmonares) representan un 60% de las muertes en nuestro país" y que en Uruguay "tres de cada diez individuos de 25 a 64 años padecen hipertensión arterial".