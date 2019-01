El MEC destinó más de $ 23.000.000 para educación privada de hijos de funcionarios

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) destinó $23.517.360 millones para el período 2018 y 2019 para la educación inicial privada a niños de entre 3 meses y 5 años que son hijos de funcionarios de la cartera que se desempeñan en diferentes partes de Montevideo, según informó esta mañana el programa Así nos va de radio Carve.

La resolución del Tribunal de Cuentas de diciembre de 2017 muestra que fueron cuatro centros educativos los que se presentaron ante la licitación que hizo el MEC. Tres de ellos fueron los seleccionados.

Se trata del Colegio Ciudad Vieja, que fue el más elegido por los padres, el centro que funciona en la Asociación de Bancarios del Uruguay (Aebu), y el centro llamado Espacio Lúdico.

La licitación se abrió en 2018, con una duración de dos años.



Los padres de los niños no deben pagar por el beneficio, pero sí hay un ficto por partidas otorgadas en especie establecido por la Dirección General Impositiva (DGI). Es así que por cada hijo que hace uso del beneficio, al trabajador se le suma mensualmente unos $ 1.000 por mes que se computan al momento de la liquidación del IRPF.



Según el informe divulgado esta mañana por el programa radial, en Montevideo hay 67 jardines de infantes públicos y 14 escuelas que cuentan con Nivel 3 años, de acuerdo a la página web del Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Pero ninguno de estos centros educativos públicos fueron contemplados para el llamado del MEC.



La subsecretaria del MEC, Edith Moraes, fue consultada por la emisora y dijo no estar en conocimiento de la resolución. Fuentes del Codicen señalaron no estar al tanto de ese beneficio de los funcionarios del MEC.

El año pasado fueron un total de 108 los cupos que hubo en los centros educativos. De ellos, ocho fueron bebés que asistieron a guarderías y los otros 100 cupos fueron para niños de entre 3 y 5 años.