Lobo marino apareció en la zona de rambla de Kibón: "Para mí es un cachorrito, está perdido", dijo un vecino
El testigo relató que el animal se encuentra en ese lugar desde el sábado de noche, cuando lo visualizó por primera vez. "No he visto a la Prefectura ni a nadie", aseguró.
Un lobo marino apareció en las rocas ubicadas en la zona de Kibón, en el barrio Pocitos, en la rambla de Montevideo.
Un testigo contó a Subrayado (Canal 10) que el animal se encuentra en ese lugar desde el sábado de noche, cuando lo visualizó por primera vez.
"Esta parte estaba muy tranquila, oscura y cuando quise acordar me salió como una tos así pero muy grave, muy fuerte y para cuando me percaté ya estaba bastante asustado", relató el hombre.
"Yo no he visto a la Prefectura, no he visto a nadie. Es un cachorrito, para mí está perdido; parece muy sano. Tiene una voz muy fuerte", aseveró
En estos casos los especialistas recomiendan no acercarse ni molestar a estos animales, que vuelven al mar por sus propios medios.
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