"Las calles son nuestras, le pese a quien le pese": el mensaje de la 30° Marcha de la Diversidad

ESTE VIERNES

La intendenta, Carolina Cosse, se presentó en la marcha y destacó la "libertad, alegría y derechos" que se respiraban en la movilización.

Pasadas las 18.00 horas de este viernes, comenzó la concentración y posterior Marcha de la Diversidad 2022, que celebra los 30 años de la primera movilización reivindicativa de los derechos LGTBIQ+ realizada en Montevideo. En el estrado, asistentes destacaron que luchan "por todos los derechos", sobre todo el de "ser libre". "Y los derechos también a poder manifestarnos, porque las calles son nuestras, le pese a quien le pese", indicó otro.

La intendenta, Carolina Cosse, se presentó en la marcha y destacó la "libertad, alegría y derechos" que se respiraban en la movilización. "Es un gran gusto esta marcha maravillosa que se da en Montevideo todos los años", dijo Cosse a El País.

La jerarca destacó que la intendencia, "como en todos los eventos icónicos", decidió entregar bolsas lavables. En esta ocasión, tienen los colores del arcoíris y el slogan "tenemos el poder de cambiar el mundo". "Siempre queremos dar el mensaje", en un ambiente "de cuidado entre los seres humanos, (de) cuidado con el ambiente", indicó Cosse.

A partir de las 19:00 horas, la movilización avanzó desde la plaza del Entrevero (intersección de las calles Colonia y Río Branco), por avenida del Libertador, con la plaza 1° de Mayo como destino.

Allí se instaló un escenario para la lectura de la proclama de este año y posteriores espectáculos artísticos, coordinados por la Intendencia de Montevideo. "Las calles son nuestras, el Estado tiene que dar respuestas", es el lema que encabezaba el cartel de la Marcha de la Diversidad de este año.

Cortes y desvíos de tránsito

Según informó la IMM, los cortes de tránsito comenzaron a las 18.00 de este viernes. La comuna informó sobre el corte del tránsito en la avenida 18 de Julio, entre las calles Yaguarón y Julio Herrera y Obes.

También destacó el corte en todas las calles que llegan hasta la avenida del Libertador desde Colonia hasta la zona del palacio Legislativo, así como aquellas que desembocan en avenida de las Leyes.



Marcha de la diversidad 2022. Foto: Juan Manuel Ramos.

A su vez, indicó que el tránsito que se dirija hacia el Centro por las avenidas General Flores y San Martín debe desviar por las calles Marcelino Sosa y Colombia hacia Paraguay. Hacia el Palacio Legislativo se debe desviar por las calles Nicaragua hacia Fernández Crespo, donde se debe tomar Hocquart hacia Bacigalupi.

Por último, señaló el corte en la avenida de las Leyes entre Yaguarón y la avenida General Flores, cuando la marcha esté en la plaza 1° de Mayo. Se prevé que el corte rija hasta la hora 01.00 de la madrugada del sábado 1° de octubre, aproximadamente.

Desvíos de los ómnibus

La Intendencia de Montevideo informó que hay desvíos en los recorridos de los siguientes ómnibus por la realización de la marcha. El horario de los desvíos variará según la dinámica de la marcha. Las líneas afectadas serán: 522, 427, 494, 495, 582, 17, 128, 137, 370, 409, G, 149, 151, 402, 188, 187, 169, 175, 505, 147, 148, 150, 156, 157, 158, 396.

En el siguiente mapa se pueden ver los desvíos y las paradas alternativas.