Intendencia de Maldonado indicó que eventos en Punta del Este tenían autorización del MSP

La Intendencia de Maldonado emitió un comunicado en el que aseguró que los eventos realizados en el Centro de Convenciones contaron con la autorización del Ministerio de Salud Pública. El mensaje llega luego de que se generara polémica por la imagen de un show de la cantante argentina María Becerra en Punta del Este, en el marco del American RockStars.

En la foto se ve a cientos de personas que permanecen sin distancia física y sin usar tapabocas, lo que generó que el MSP anunciara el inicio de una investigación que podría terminar en multa si se confirma que se incumplieron los protocolos, tal y como dijo el presidente Luis Lacalle Pou al ser consultado al respecto.



La comuna señaló que el Centro de Convenciones, donde se realizó el America RockStars y el America Business Forum, cuentan con habilitación para funcionar como salón de fiestas y eventos.



Las autorizaciones otorgadas por el ministerio para los espectáculos del fin de semana, informó la intendencia, fueron emitidas el 4 de octubre. Ese día se autorizó la realización de ambos shows con hasta un 75% del aforo con el que cuenta el Centro de Convenciones lo que se traduce en "unas 4125 personas en espacios cerrados y el cumplimiento de las medidas sanitarias", indicó el MSP en el punto cuatro del informe.



"Para espectáculos al aire libre, el aforo es de 75% en caso de asistentes vacunados con las dos dosis completas y 14 días luego de haber recibido la segunda dosis. En caso de asistentes no vacunados o con vacunación incompleta (público mixto), el aforo se reduce al 55%", indica el documento de la cartera, difundido por la comuna.



La intendencia también expresó que "el uso de mascarilla, en lo que hace a la actividad en el interior del Centro de Convenciones, se cumplió a cabalidad, conforme se aprecia en todas las fotos e imágenes tomadas durante las conferencias".



"En el caso de los espectáculos externos, el uso de tapabocas estaba sugerido, desde el MSP, pero no era condición para la no realización del evento", agregó.



La comuna recordó que este es el primer espectáculo únicamente para vacunados que se realiza en Punta del Este y aseguró que "contar con el aval del Ministerio de Salud Pública es suficiente, a la hora de tomar conocimiento de la realización de eventos, porque los protocolos departamentales existentes van en sintonía con los sugeridos por el Poder Ejecutivo".

Tras la viralización de la imagen del evento, el colectivo "Uruguay es música" publicó en su cuenta de Twitter un reclamo dirigido al ministro de Salud Pública Daniel Salinas. "¿Por qué el gobierno sigue restringiendo al sector de la música en vivo?", preguntaron. "Siguen bastardeando y limitando aforos, mientras otros trabajan en total normalidad", denunciaron.