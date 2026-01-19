INAU comenzó investigación interna por caso de adopción revertida y espera por autopsias de niños fallecidos

El Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) se encuentra en el centro de la polémica tras el fallecimiento de dos jóvenes de 10 y 15 años que estaban bajo su amparo, y por el caso de una bebé de ocho meses que fue dada en adopción al poco tiempo de haber nacido y luego transferida a su familia biológica.

Sobre este último caso, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) emitió una resolución el pasado martes en la que asegura que se constató una “vulneración de derechos” de la infante y solicita al INAU que informe sobre “las dificultades encontradas en este proceso y también sobre el avance del proceso de integración de la niña en su familia adoptante y las implicancias en términos de apego”. Y añadió que "hubo vulneración del derecho" y que el "INAU deberá definir —en un plazo no mayor a 30 días— la modalidad de reparación y transmitirla a la madre adoptante”. La resolución de la Inddhh surgió tras una denuncia de la madre adoptiva.

El caso, inicialmente reportado por El Observador, es acerca de una bebé, que fue dada en adopción con un mes de edad, ya que no tuvo visitas en el hospital y no hubo contacto con su familia biológica. Sin embargo, su tío, al enterarse de la adopción, la buscó hasta encontrarla. En un proceso que terminó en la Justicia, se estableció que la prioridad de la tenencia la tenía la familia biológica, por lo que se le quitó la niña a la mamá adoptiva y se la dio al tío. Según la Inddhh, no se tuvo en cuenta el “proceso de integración a su familia adoptante, el vínculo con su madre adoptante y el resto del núcleo familiar ya adquirido”.

Desde el organismo, cuyo directorio se reunió el viernes durante varias horas, dijeron a El País que el caso aún no está cerrado a nivel judicial y que se inició una investigación administrativa interna. Asimismo, se hizo énfasis en que el INAU no toma la decisión de transferir un niño de una familia a otra, y que eso está en manos del Poder Judicial.

Los resultados de la investigación interna del INAU serán comunicados a la Inddhh, que requirió información sobre el proceso. En ese sentido, desde el organismo afirmaron que, a fines de mayo, la Justicia tenía los elementos necesarios por parte del INAU para decidir sobre el destino de la niña.

Línea de tiempo

La niña nació a principios de marzo de 2025 en el Hospital Pereira Rossell. El 25 de ese mes, el Poder Judicial recibió un informe del centro médico, en el que se señaló que su madre biológica no tenía “capacidad de cuidado”.

A raíz de ese informe, la Justicia estableció que se buscara una familia del Registro Único de Aspirantes a la Adopción (RUA) para la niña, mientras se investigaba a la familia biológica para analizar si había otros familiares con quien vivir.

Así, INAU solicitó el informe del Pereira Rossell en los primeros días de abril y semanas después se logró dar con el tío de la niña, hermano de la madre, quien ya cuidaba de dos sobrinos suyos, hermanos de la niña. El 11 de abril, la niña fue a una madre adoptiva designada.

La Justicia estableció una audiencia para el 26 de mayo para determinar la situación de la niña, quien para entonces ya estaba bajo el cuidado provisorio de su madre adoptiva. Previo a esa instancia, INAU envió dos informes acerca de la familia biológica, donde se comunicó acerca de las circunstancias del tío biológico, a quien se le realizó una pericia psicológica por disposición de la Justicia.

El estudio psicológico, a cabo del Poder Judicial, finalizó meses después y finalmente la niña fue transferida a vivir con su tío y sus dos hermanos. Esto sucedió el 9 de octubre.

Dos niños fallecidos

El INAU además está en el ojo de la tormenta por la muerte de dos jóvenes bajo su amparo. El pasado 31 de diciembre, un adolescente de 15 años se fugó de un centro y luego fue hallado muerto, según informó Radio Sarandí. El menor, acompañado por un amigo, habría ingresado al agua de la bahía de Capurro en una zona no apta para baños. Esa misma tarde se lo encontró muerto, se presume, por ahogamiento.

En paralelo a esto, el INAU inició una investigación de urgencia por el caso de un niño de 10 años que la mañana del pasado domingo fue hallado sin vida en la Clínica Boulevard. El instituto señaló que el niño no presentó malestar la noche anterior y las cámaras de seguridad “dan cuenta de que se acostó el sábado por la noche, sin que se visualizaran eventos anómalos en la habitación”. Al otro día, no despertó; desde la clínica llamaron a una ambulancia, y un equipo médico constató que había fallecido.

Sobre estos hechos, ambos ya con casos en curso en Fiscalía, el INAU también inició investigaciones administrativas internas. De hecho, desde el organismo señalaron a El País que emitieron una resolución en mayo de 2025 en la que se determinó que, antes potenciales fallecimientos que se produjeran en su amparo, inmediatamente se tenía que iniciar una investigación. Anteriormente, no pasaba esto con todas las muertes, por ejemplo, con aquellas ocurridas en el contexto de cuidados paliativos.

Como parte de estos procesos, un elemento “fundamental” es el resultado de las autopsias, que ya están en curso. Un informe preliminar del centro donde estaba el niño de 10 años señaló que había sido “muerte súbita”, según informó Canal 12 y confirmó El País, pero en el INAU todavía esperan a que al menos hayan resultados primarios de las propias autopsias para concluir las causas de los fallecimientos.