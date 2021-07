IMM habilitará peatonales, Teatro de Verano, Velódromo y otros espacios desde el 5 de julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció en la tarde de este viernes que se resolvió habilitar a partir del 5 de julio el Teatro de Verano, el Velódromo y las peatonales de 18 de Julio y de la rambla, con los aforos y protocolos correspondientes, en línea con lo dispuesto por el gobierno al respecto de los espectáculos públicos.

También quedarán autorizadas "las expresiones culturales barriales, como talleres o espacios culturales", las escuelas y los eventos al aire libre, siempre y cuando cumplan con el protocolo y tengan la correspondiente autorización.



En cambio, Cosse indicó que no se habilitarán las salas municipales, por ejemplo el Teatro Solís, los museos o los casinos. En estos casos se aplicará el mismo criterio que hoy en día rige para establecer el horario de cierre de bares y restaurantes: "Si el Índice de Harvard está por debajo de 20 durante tres días consecutivos, procederemos a su habilitación. Si se eleva sobre 25 procederemos a su cierre".



Con respecto a las nuevas autorizaciones anunciadas, la intendenta dijo que se aprobaron en el marco de "una situación epidemiológica auspiciosa" ya que gracias al avance en la vacunación "el número de casos viene disminuyendo con una pendiente muy fuerte", expresó la intendenta.

De todas maneras, la jerarca expresó que es necesario recordar que eso también ocurrió en el momento en que la comuna decidió no extender a las 02:00 el horario de cierre de bares y restaurantes. "Después de eso, pasó esto", indicó en referencia al crecimiento sostenido de casos que se registró en los últimos meses.



"Ojalá que eso ahora no pase, pero estamos en el comienzo de las Vacaciones de Julio y estamos con nuevas variantes en los países vecinos", expresó.



Con respecto al horario de los locales nocturnos, la jefa comunal dijo: "Estamos tomando el mismo criterio científico que sigue valiendo", expresó y recordó que e marzo se estableció un criterio en base al Índice de Harvard por el cual el horario podría extenderse en caso de registrar tres días consecutivos menos de 20 casos. "No ha ocurrido", explioó.

Los anuncios de la intendenta fueron realizados luego de mantener una reunión con el resto de los integrantes del Comité de Emergencia de Montevideo y, según expresó Cosse, se espera que se repita diez días después de las vacaciones para analizar cómo evolucionan las medidas tomadas.