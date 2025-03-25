IMM denunció que trabajador del servicio de recolección de contenedores fue agredido y robado en Malvín

Redacción El País

La Intendencia de Montevideo (IMM) denunció ante la Policía que un trabajador del servicio de recolección de contenedores fue agredido, robado y resultó con lesiones mientras desempeñaba su labor en el barrio Malvín. El hecho ocurrió en la madrugada de este martes 25 de marzo, en las inmediaciones de Esanislao López y Segovia.

En un comunicado, la comuna señaló que "este tipo de agresiones se viene reiterando, cada vez con mayor frecuencia". La IMM realizó "las denuncias policiales correspondientes" y expresó que a raíz de estos eventos, "el servicio de recolección fue interrumpido puntualmente durante la madrugada".

La Intendencia de Montevideo "repudia estos hechos y trabaja junto al colectivo de trabajadores para respaldar y garantizar el trabajo de funcionarios que todos los días recorren la ciudad con el compromiso de brindar los servicios públicos que la ciudad requiere".