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El País Información Sociedad

IMM denunció que trabajador del servicio de recolección de contenedores fue agredido y robado en Malvín

La Intendencia de Montevideo señaló que "este tipo de agresiones se viene reiterando, cada vez con mayor frecuencia". El servicio se vio interrumpido puntualmente en la madrugada por este episodio.

25/03/2025, 18:17
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Recoleccion de basura en año nuevo
Contenedores de residuos en el barrio Pocitos.
Foto. Leonardo Mainé/Archivo El País.

Redacción El País
La Intendencia de Montevideo (IMM) denunció ante la Policía que un trabajador del servicio de recolección de contenedores fue agredido, robado y resultó con lesiones mientras desempeñaba su labor en el barrio Malvín. El hecho ocurrió en la madrugada de este martes 25 de marzo, en las inmediaciones de Esanislao López y Segovia.

En un comunicado, la comuna señaló que "este tipo de agresiones se viene reiterando, cada vez con mayor frecuencia". La IMM realizó "las denuncias policiales correspondientes" y expresó que a raíz de estos eventos, "el servicio de recolección fue interrumpido puntualmente durante la madrugada".

La Intendencia de Montevideo "repudia estos hechos y trabaja junto al colectivo de trabajadores para respaldar y garantizar el trabajo de funcionarios que todos los días recorren la ciudad con el compromiso de brindar los servicios públicos que la ciudad requiere".

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