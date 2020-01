El gobierno argentino estudiará flexibilizar el “dólar turista” para Uruguay, según la Cámara de Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"No podíamos quedarnos quietos, teníamos que salir a la cancha”, resumió el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Juan Martínez, sobre la reunión que tuvo en Buenos Aires con el ministro de Turismo de Argentina, Matías Lammens. Allí le planteó la revisión de la nueva ley de emergencia económica, que incluye el impuesto a los viajeros y a las compras en el exterior por el 30% del valor efectuado, lo que ha afectado a una temporada turística uruguaya que ya venía en baja.

Pero los resultados de esa reunión son distintos según quien se exprese. Mientras que Camtur dice que Lammens se mostró receptivo y que dejó la puerta abierta a cambios específicos para Uruguay, la ministra de Turismo Liliam Kechichian -quien no participó en el encuentro- dijo ayer en el programa En Perspectiva de Radiomundo que fue “una reunión cordial” pero que “no tuvo el más mínimo resultado”.

El encuentro fue pedido por Camtur debido a la preocupación por la situación, más en un momento de transición en el gobierno uruguayo. Por eso, le enviaron una nota al presidente argentino Alberto Fernández y y al jefe de gabinete Santiago Cafiero, quienes en 48 horas coordinaron una reunión con el ministro de Turismo, contó Martínez a El País.



El empresario pidió a Lammens que las agencias y plataformas digitales que venden paquetes a Uruguay no apliquen el impuesto y que lo mismo se haga con los turistas argentinos que vayan a realizar hasta un determinado nivel de consumo (por ejemplo, 10.000 dólares por persona).



Además, pidieron la revisión de la ley de emergencia (que en principio regirá por cinco años) y su reglamentación. Martínez recordó que Uruguay es el principal cliente turístico de Argentina y planteó la creación de una balanza comercial turística entre ambos países.



“No esperábamos una respuesta inmediata”, admitió el empresario. Pero Camtur informó en su web que el ministro “se mostró receptivo” y que quedó abierto “a instancias de diálogo constructivo” para ambos países.



Dijo que esta “es una ley de emergencia” y que algunos aspectos tendrán una duración corta, dado que son medidas provisorias. También admitió que se evaluarán “alícuotas diferenciadas con países limítrofes” y reiteró la voluntad de “generar acciones promocionales conjuntas en extra-región”, indicó la gremial.

Martínez dijo a El País que el ministro le comentó que los empresarios uruguayos deben estar tranquilos, ya que la ley habla de cinco años pero “entornarán una puerta cerrada” y buscarán “flexibilizar” la norma para Uruguay.



En cambio, Kechichian afirmó ayer que Lammens mantuvo los argumentos y la medida dispuesta. “Pero está bien que el sector privado haga sus movidas. Nosotros también los hemos acompañado y hemos ayudado en esto de difundir las tarjetas prepagas, que son un elemento muy atractivo para que puedan llegar a Uruguay”, indicó la ministra.

Mensaje para la temporada.

Kechichian admitió ayer que aspiraba a que el presidente Tabaré Vázquez le pidiera a su par argentino que “dejara afuera al Mercosur” de las medidas planteadas.



“Yo hubiera aspirado de cualquier manera a que se le trasladara al presidente Fernández que dejara afuera al Mercosur de estas medidas, pero respeto enormemente al presidente Vázquez porque lo sé un hombre sensible. No hacer esta llamada no significa no hacer nada por el turismo”, indicó Kechichian. ¿Se está a tiempo de pasar ese mensaje para esta temporada? “Es una medida que no nos gusta y nos parece que hubiera sido mucho más justo dejar al Mercosur afuera, ya lo hemos planteado”.



Vázquez dijo en una entrevista con el diario La República que no contactó a Fernández por la medida y que tampoco sabe si lo hará: “Para mí es una carga de conciencia pensar de pedirle algo para el turismo, para la recreación. Es difícil, ¿no? (...) Por eso no lo he hecho todavía y no sé si lo voy a hacer. Hay que ponerse también en el lugar del otro. Y los argentinos están pasando un momento muy especial”.