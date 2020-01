Kechichian sobre llegada de argentinos: las intendencias "podrían haber tomado medidas de renuncia fiscal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ministra de Turismo Liliam Kechichian hizo referencia a la situación de Uruguay tras la imposición en Argentina del llamado dólar turista, que generó una baja de turistas argentinos en esta temporada."Esta medida del dólar turista viene a complicar una situación que ya venía difícil", aseguró en diálogo con el programa radial En Perspectiva.

Kechichian aseguró sin embargo que "muchos gobiernos departamentales podrían haber tomado algunas medidas de renunciamiento fiscal vinculadas a los argentinos" y ejemplificó: "Las contribuciones inmobiliarias en Maldonado son una cifra muy importante que los argentinos le dejan a Uruguay, capaz que algún gesto en ese sentido para asegurar que vinieran hubiera sido interesante".



"Nosotros no hemos visto absolutamente ninguna medida fiscal que ayudara a los argentinos a llegar a ese departamento", agregó la ministra haciendo referencia a las declaraciones del intendente Enrique Antía.



De todas maneras Kechichian aseguró que la baja de turistas argentinos no resultó una sorpresa ya que se venía siguiendo la situación de la región desde octubre del año pasado. "El que se sorprenda con esto que sucedió, no venía siguiendo la situación de la región", expresó.



Por otra parte la ministra aseguró que en Montevideo, en Punta del Este, en Piriápolis, en Canelones y en Colonia hay una importante presencia de brasileros, pero no llegan a compensar la falta de argentinos pero "ayudan en el ingreso de divisas".



Con respecto a las declaraciones de Antía, quien propuso crear una "medida espejo con Argentina", Kechichian indicó que tiene una opinión "absolutamente contraria".



"El turismo es de ida y vuelta. En lo personal yo no sería ministra de Turismo de ningún país que le impida a los uruguayos salir a donde quieren ir. No creo que sea una medida que haya que espejar, creo que los uruguayos tienen que seguir saliendo a donde quieren y esto se debe resolver por otras vías. Filosóficamente estoy absolutamente en contra", expresó.



Por otra parte la ministra indicó que si bien no se hizo un planteamiento formal por parte del gobierno uruguayo a Argentina para eliminar esta medida, sí se dio el mensaje de que no era algo positivo. "Es una medida que no nos gusta y nos parece que hubiera sido mucho más justo dejar al Mercosur afuera", consideró.



Al respecto indicó que ayer jueves mantuvo una reunión con el ministro de Turismo argentino que "fue cordial", pero que "no tuvo el más mínimo resultado".