Antía contra Alberto Fernández: el "dólar turista" es "un cierre de puentes más pituco"

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo este jueves que la medida del "dólar turista" que impone un impuesto del 30% a las compras en el exterior o a la adquisición de moneda extranjera para argentinos, impuesta por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, es "un cierre de puentes más pituco, menos comprometido pero un cierre de puentes", en referencia al bloqueo de puentes que se llevó adelante desde la vecina orilla cuando en Uruguay se construía la primera planta de celulosa del país, hace 15 años.

En rueda de prensa en Punta del Este, Antía destacó que el presidente argentino "está en libertad de hacer lo que quiera en su país, lo que no puede es desconocer cómo funciona la región".

En línea con lo anterior remarcó que esta medida "le pega fuerte a Uruguay".

"Hay que ver que durante todo el año son muchos más los uruguayos, no solo de Montevdeo sino del todo el litoral, que van a Argentina que los argentinos que vienen en verano acá", destacó.

En esa línea, dijo que si Uruguay aplica "una medida espejo" está "seguro" que "es más lo que pierde Argentina que lo que gana con esa medida".



Además, comentó que si Brasil aplica esta esta medida "son miles de brasileños que dejarían de ir a Argentina y perdería mucho Fernández".

Antía subrayó que la medida impulsada por Fernández y sancionada en el Congreso argentino "tiene que reverse" y "hay que hablarlo de otra manera".



En tal sentido, indicó que está "esperando el cambio de gobierno", que comienza el 1° de marzo, porque está "seguro" que el canciller argentino y Luis Lacalle Pou "van a plantear las cosas en otros términos".



"Esperemos que los argentinos lo entiendan porque tiene que haber un relacionamiento diferente entre vecinos , sino vamos muertos, sino este Mercosur no nos sirve y deberíamos tener el derecho de ir a hablar con los coreanos, con los chinos, con quien quiéramos en el mundo sin pedirle permiso".

El presidente argentino ratificó este miércoles que el cepo al dólar que instauró el gobierno anterior y profundizó la actual administración continuará vigente, aunque aclaró que la medida le resulta "antipática".



"El cepo tiene que seguir porque en la Argentina no hay dólares. El cepo no lo pusimos nosotros, sino (Mauricio) Macri, después de dejar que se fuguen millones de dólares", sostuvo el mandatario en diálogo con Radio Continental.

"Si uno quiere ahorrar en dólares y viajar, puede hacerlo, pero tienen que pagarlo más", añadió. Y lanzó: "Esto me resulta antipático, tengo amigos que viajan y me dicen cosas horribles".

El presidente Tabaré Vázquez también se pronunció sobre este asunto tan sensible para el turismo. Cuando se conoció la intención de Fernández de implementar esta medida, la ministra de Turismo. Liliam Kechichián, declaró en entrevista con EFE que el presidente uruguayo y el argentino iban a "hablar" sobre la implementación del dólar turista, pero puntualizó que este diálogo no aseguraba que algo pueda llegar a cambiar.

El lunes de esta semana, en diálogo con La República, se refirió a este asunto y destacó: "Las medidas que toma el presidente de la República Argentina Alberto Fernández, que es un buen amigo del Uruguay y es un buen amigo del gobierno uruguayo, es un buen amigo personal, las tiene que tomar porque hay un altísimo porcentaje de argentinos que están pasando hambre. Tuvo que hacer un plan de emergencia contra el hambre, hay muchos argentinos que están sin trabajo. Y todas esas medidas que son muy fuertes son para atender a los más necesitados, a los que están pasando hambre, a los que no tienen trabajo, a los que ganan muy poco", explicó.



"Y para mí es una carga de conciencia pensar de pedirle algo para el turismo, para la recreación…es difícil, ¿no?..es difícil…por eso, no lo he hecho todavía y no sé si lo voy a hacer. Hay que ponerse también en el lugar del otro. Y los argentinos están pasando un momento muy especial. Yo pedirle un tratamiento especial para el que venga a veranear … ojalá que vengan y me parece muy bien y los argentinos son los principales clientes que tenemos, y es excelente y queremos mucho al pueblo argentino, pero pedirle beneficios al presidente cuando además ya hay una ley aprobada y él va a tener que cumplir con la ley… ¿Qué otra cosa puedo hacer?", añadió.