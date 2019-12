Vázquez dijo que militará y que el FA "no va a trabajar para que caiga este gobierno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Tabaré Vázquez recalcó que la transición "va bien". "Todos estos cinco años estuvieron informatizados y hay mucho archivo que pudimos recopilar y a la información escrita le agregamos la información toda informatizada. Hay mucha información, con total transparencia, en profundidad, y esto es lo que estamos llevando adelante, que la propia integración de los cuadros del próximo gobierno que están trabajando en el tema han reconocido públicamente que es una buena transición. Y yo creo que es necesario que así sea porque el 1° de marzo cuando venga un nuevo gobierno y termine este, el Uruguay, más allá de ese cambio y de la banda, va a seguir funcionando", dijo en diálogo con La República.

"Lo que queremos es favorecer la vida de los uruguayos, que vivan mejor, con mayor dignidad, y que puedan cumplir sus esperanzas y sus sueños. Así que, para nosotros, es un deber moral llevar adelante una buena transición", añadió.

En ese sentido, Vázquez reconoció que la relación con el presidente electo Luis Lacalle Pou "ha mejorado muchísimo". "No la tuvimos tan buena, pero ha mejorado, yo creo que hay otra actitud del presidente electo, también nosotros pusimos lo nuestro, por supuesto, en bien del país, y yo me alegro mucho que hemos podido lograr ese relacionamiento porque facilita la transición y porque yo creo además que nuestra fuerza política y este gobierno de esa fuerza política tiene que redefinir con precisión cuál es el objetivo central que tenemos. En política, ¿cuál es el objetivo central? Y el objetivo central que tenemos, que es histórico del Frente Amplio desde su fundación y antes, a los partidos políticos que después integraron el Frente, es trabajar para que las grandes mayorías nacionales tengan respetados y logrados sus derechos, que puedan vivir con dignidad", valoró.

"Tenemos que respetar a la gente, tenemos que defenderles sus intereses, y el Frente Amplio es distinto, el Frente Amplio tiene que demostrar que es una fuerza política seria y responsable que no vamos a trabajar para que caiga este gobierno; no, no, vamos a trabajar para que la gente viva mejor. Y después dentro de cinco años la gente decidirá. Pero desde mi modesto punto de vista y con esta experiencia que tenemos de tantos años, me parece que estratégicamente ese es el camino a seguir", añadió.

Vázquez hizo hincapié en que "sin la unidad, no hubiéramos llegado adonde llegamos". "Me parece que, la masa madre, como se dice en panadería, la constituye el movimiento, las bases, y eso hay que fortalecerlo fundamentalmente. Eso no lo podemos perder, no lo puede perder el Frente Amplio, desde mi modesto punto de vista. Lo debe cuidar y cuidar mucho. Cuidar también la alianza entre los distintos grupos políticos, pero para mí la base de sustento es esa", explicó.

El presidente anunció también que luego del 1 de marzo, cuando le pase la banda presidencial a Lacalle Pou, irá como un "militante más" a los Comités de Base, a las Coordinadoras y a las Departamentales del Frente Amplio a volcar su experiencia.

Asimismo, señaló que sería "muy egoísta de su parte" tomar la decisión de "irme para mi casa y decir, acá terminó todo". Por eso, dijo que desde el 2 de marzo habrá "un Tabaré Vázquez al frente del Frente Amplio, desde las bases".

Su aclaración sobre el FNR: "Se ha tergiversado de manera alarmante mi posición"

La semana pasada, el presidente envió a Lacalle Pou un proyecto para limitar acceso a medicamentos de alto costo porque cree que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) corre riesgo.

Vázquez dijo que se ha "tergiversado de manera alarmante" y que lo que él propuso no es una medida "neoliberal" sino una medida para "atender a los que más lo necesitan".



"Quien lo plantee lo hace con una total cobardía, lo digo de frente y mano, porque esa no es la intención, es defender la herramienta para proteger a los que menos tienen, a los que no van a poder acceder a esos medicamentos, a esos procedimientos terapéuticos, los de diagnósticos, sino está el FNR. Cuidemos la herramienta, esa es la idea", dijo.



La economía: "No dejamos un desastre"

"No dejamos un desastre, una crisis, no queda. No es lo mismo el Uruguay de hoy que el Uruguay que recibimos, no es igual. A mí me parece que esos tres elementos, un sistema político firme, bien plantado, una tranquilidad social y esta visión económica, es el legado", subrayó.

"La actividad laboral ha bajado pero se mantiene en niveles altos, la desocupación ha aumentado, es cierto, hemos perdido decenas de miles de puestos de trabajo, 50.000, 60.000, pero en estos años habíamos generado 300.000 puestos de trabajo. Se ha avanzado mucho en políticas laborales, en políticas sociales, y yo creo que el Ministerio de Economía del FA ha trabajado, más que con un criterio tecnicista, economicista, con un criterio de transformar ese ministerio también en una herramienta de políticas sociales", sumó.

Su salud: "En esta enfermedad, nunca se sabe"

"El tratamiento que me instauraron aquí en el Uruguay y todos los procedimientos diagnósticos fueron muy bien planteados y efectivos. Hubo una regresión importante de la masa tumoral pulmonar en los últimos controles imagenológicos. Prácticamente desapareció después de la radiocirugía que me practicaron y ahora estoy en una etapa de controles periódicos que están protocolizados para todos los enfermos que tienen esta variedad tumoral u otras y que requieren cada un cierto tiempo, dos o tres meses, realizar nuevos estudios. Los últimos, reitero, fueron buenos, y también hubo una normalización de marcadores tumorales en sangre que los tenía muy altos cuando estaba el tumor en actividad, los que se normalizaron. Eso en cuanto a cómo me siento y cómo estoy", contó.



"En esta enfermedad, nunca se sabe, en general, hay muchos casos que sí, pero en la variedad sobre todo en cánceres de pulmón, cuál va a ser la evolución en cualquier momento. Por eso la necesidad de controles periódicos cada dos o tres meses. Pero en este momento yo me siento muy bien, estoy bien y ahora estoy en controles", dijo.



El caso Sendic: "Estaba recibiendo un bullying como pocas veces se había visto"

"No nos olvidemos que en el caso Raúl Sendic él era el vicepresidente de la República. Y lo que dije en aquel momento, que fue muy criticado, que estaba recibiendo un bullying como pocas veces se había visto. Fue muy criticado que yo dijera eso. Me despertaba todas las mañanas y ponía la radio, los medios de prensa, la televisión y era brutal. Había que vivir aquel momento, no era un momento fácil. Ahora, con el diario del lunes, puedo decir los resultados de las carreras de Maroñas del sábado y del domingo", manifestó.



Vázquez indicó que "para hacer un análisis yo creo que tiene que pasar un poco más de tiempo".



"Quizás se demoró, pero hay que estar en el momento. Quizás no se demoró y se tomaron los tiempos prudenciales para hacerlo", explicó.