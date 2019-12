El “dólar turista” causará un gran perjuicio, dicen en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La medida anunciada por el nuevo gobierno argentino de aplicar un impuesto de 30% a las compras en el extranjero fue recibida con preocupación por las autoridades y los operadores turísticos puntaesteños.

“Ellos están en su derecho de hacer lo que entiendan pertinente por los brutales desbalances que tienen, pero es obvio que esto nos causa un gran perjuicio”, dijo a El País el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari.

Se trata de un proyecto de ley de “solidaridad y reactivación productiva”, que hoy será enviado al Congreso argentino e incluirá la instauración de un impuesto del 30% a los consumos en dólares con tarjeta (al principio iba a ser de 20%), entre otras medidas. Eso es lo que se conoce como “dólar turista”.



Borsari indicó que estaba previsto que “algo así iba a pasar”, en referencia al nuevo impuesto que puede afectar la llegada de argentinos al país, y por eso el gobierno nacional en colaboración con la Intendencia de Maldonado implementó una serie de medidas pensando en los turistas del extranjero.



“Esos beneficios o estímulos no compensan pero sí ayudan a acolchonar el desfasaje con el 30% de recargo”, afirmó. Borsari se refiere a la devolución entera del IVA en arrendadoras de autos y choferes y lo mismo en toda la gastronomía: “A eso hay que agregarle que las tarjetas tienen acuerdos con los diferentes centros gastronómicos, que descuentan hasta un 30%, lo que sumado a la devolución del IVA es un 40%”. Además, se instrumentó el Club de Beneficios de Punta del Este.



En tanto, el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, dijo a El Observador que la medida “no es vista con buenos ojos”, al generase dificultades para los turistas. Agregó que continuarán tratando de que “los operadores turísticos valoren lo que los uruguayos también hacen en su país”, en referencia al turismo interno.



Desde la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, su vicepresidente Santiago Osácar coincidió con Borsari en que la medida argentina implica “un freno” para la llegada de turistas, en un contexto en el cual el sector privado “está haciendo el mejor esfuerzo posible” para brindar buenas condiciones.



“Argentina mira sus intereses y no tiene por qué mirar qué pasa con el resto, pero Punta del Este es dependiente de Argentina y va a afectar a nivel turístico”, afirmó Osácar a El País. Es “un condimento adicional” a un panorama preocupante y existe poco margen de maniobra, indicó.



¿Cómo viene la temporada? Difícil saberlo aún, aunque las perspectivas no son alentadoras. De todos modos, Borsari dijo que “la gente cada vez reserva más cerca de cuando viaja” y en estos días se ve una presencia “muy fuerte” de turistas argentinos y brasileños.



El problema no son los primeros días de la temporada, sino la segunda quincena de enero y todo febrero. “Del 25 de diciembre al 6 de enero, siempre van a venir”, indicó Osácar.



Pero si el presupuesto de los veraneantes se encarece 30%, dado que hoy casi todo se paga con tarjeta, “eso hace mirar otras alternativas” dentro de Argentina y “pensar dos veces” antes de cruzar la frontera. “Hay mucha gente que ya confirmó e igual va a venir, pero consumirá menos”, sostuvo.



El tema no afecta a los turistas de alto poder adquisitivo, que no son más del 15% del total, según Osácar. “El problema es la clase media, el público que mueve la aguja”, advirtió el empresario.