Estacioneros de Maldonado se reúnen con Ancap y luego definen si dejan de aceptar tarjetas para pagos

Los Vendedores de Combustible de Maldonado (Vecoma) fueron convocados a una reunión este lunes por la tarde con el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, y esperan recibir una respuesta a su reclamo de una rebaja de los aranceles que deben pagar cada vez que un cliente abona su compra con tarjeta de débito o de crédito.

“La pérdida de rentabilidad del negocio es un disparate”, dijo Nicolás Pascaretta, dirigente de Vecoma a El País, y agregó que si no cambia la situación va a repercutir en la pérdida de empleos o en cierres de negocios.



Los estacioneros nucleados en Vecoma habían anunciado que si no recibían una respuesta satisfactoria antes del 20 de diciembre iban a dejar de aceptar tarjetas de crédito y tarjetas de débito internacionales. No toman esta medida con las tarjetas nacionales porque en ese caso están obligados por ley.



En función del llamado de Ancap, la medida no será puesta en práctica este lunes. Esperarán a recibir la propuesta de las autoridades y luego se reunirán en asamblea para definir qué medida toman a partir del martes.



“Tenemos un núcleo duro que quiere cortar la ruta”, dijo Pascaretta y señaló que otro grupo de comerciantes mantiene la idea de dejar de aceptar las tarjetas para el pago. Todo lo analizarán este lunes por la noche. “No somos piqueteros, pero no nos vamos a dejar atropellar”, enfatizó.

Los estacioneros se oponen al costo del arancel y además a que este sea variable. Hasta ahora el arancel es un porcentaje que varía de acuerdo con la institución financiera, y si la tarjeta es de crédito o débito.



Según había dicho Pascaretta a El País en noviembre, el pedido formal de modificar esta situación se había hecho más de un mes antes en el Ministerio de Economía, a través de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu). En la semana que termina, Ancap y Vecoma mantuvieron contactos por este tema pero las propuestas no fueron satisfactorias, explicó el empresario.