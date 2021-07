Encontraron cuerpo del uruguayo que permanecía desaparecido tras derrumbe en Miami

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue hallado este jueves el cuerpo sin vida de Miguel Kaufmann, el único de los uruguayos que permanecía desaparecido tras la tragedia ocurrida el 24 de junio cuando se derrumbó parte del edificio Champlain Towers South en la zona de Surfside en Miami. Así lo informó El Observador y confirmó a El País el cónsul uruguayo en esa ciudad, Eduardo Bouzout.

"Termina la odisea para las familias uruguayas, ahora empieza otra etapa, se termina la incertidumbre", dijo Bouzout tras la confirmación del hallazgo.



Kaufmann estaba de vacaciones en Miami junto a su esposa, Gabriela Camou, cuyo cuerpo fue hallado el pasado sábado. En la ciudad, desde hace ya varios días, están sus hijos y un hermano de la mujer, acompañando las tareas de rescate.

El 8 de julio había sido encontrado el cuerpo de Graciela Ponce de León, de 82 años, quien vivía en Miami junto a su esposo, de nacionalidad argentina. Al momento del derrumbe estaban junto a ellos también las dos hijas del matrimonio y su nieta, de 7 años. Todos los cuerpos fueron encontrados en las tareas de búsqueda.



Las autoridades manejaban en un principio que eran tres los uruguayos desaparecidos, pero el 29 de junio se conoció el hallazgo de los restos de Christina Elvira, una ciudadana uruguayo-venezolana, que hace 40 años no vivía en el país, y no estaba entre los datos del consulado.



Según informó el cónsul, en los cuatro casos los sepelios se realizan en Miami, no serán repatriados a Uruguay.